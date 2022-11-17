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Что из себя представляет новый боевой пропуск в Modern Warfare 2
Давайте разберемся, что за новая система появилась в шутере, которая очень смахивает на систему из Fortnite, а нет, это же она и есть.
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Шутер Modern Warfare 2 стал прорывом для студии Infinity Ward, как минимум если смотреть на цифры продаж и пиковый онлайн на релизе — точно. Все таки с момента релиза игры Modern Warfare прошло довольно много времени, за это время создатели успели многое переосмыслить, и поработать над разными системами для различных игр в серии Call of Duty. Было решено — меняем боевой пропуск, да так, чтобы его не узнали фанаты, однако сама система подозрительно похожа на систему из Fortnite, хотя это она и есть, чего скрывать.

Однако хоть идея и не нова, реализации могут позавидовать даже создатели королевской битвы Fortnite - все очень красиво, выглядит круто и атмосферно, а самое главное не режет глаз, интерфейс удобный. Игроки смогут заполучить любую награду из линейки боевого пропуска используя специальные токены Battle Token Tier Skips, с помощью них, игроки могут самостоятельно выбирать ту награду, которую хотят получить первой. Например, вам не нужен новый оператор, вместо него вы хотите побыстрее разблокировать новый ствол: используйте все очки на оружие, и после откройте оператора, либо наоборот. Таким же образом можно забрать дополнительную донатную валюту (возмещение за покупку боевого пропуска), допустим появился прикольный косметический набор, а вам не хватает сотни кредитов — просто используйте токены боевого пропуска и заберите возмещение заранее.

Базовый боевой пропуск содержит в себе 20 бесплатных наград, а вот если у вас нашлись дополнительные средства для покупки премиум-линейки наград, вы сможете открыть сразу сотню предметов на выбор. Отмечу, владельцы Vault Edition получают бесплатный апгрейд до премиум-линейки и 20 уровней пропуска (20 токенов).

  • Как работает система, интерфейс:

Ваши награды расположились прямо по всей боевой карте, которая поделена на различные сектора. Войдя в меню боевого пропуска вместо привычной длинной полосы с наградами, вас встречает крупномасштабная карта, поделена она на специальные сектора, в которых содержатся различные награды. Первый сезон разделил карту на 21 боевой сектор, начиная от первой зоны действия, и заканчивая двадцатой.

Боевые сектора соединены между собой, между ними можно передвигаться как по полю в Civilization VI. Они и являются ключем для открытия финальных наград, как только вы сможете преодолеть все боевые зоны, откроется последний - 21 сектор, с самыми сочными наградами. Стоит отметить, что все сектора имеют в наградах донатную валюту: начиная с 1 и заканчивая 20, можно забрать 400 поинтов, а вот за прохождение всего пропуска и бонусной линейки наград вам вручат еще тысячу валюты (а это создатели неплохо привязали игроков к шутеру на несколько месяцев вперед).

  • Гайд по прохождению сектора:

Новая система боевого пропуска становится понятной, после того, как вы сумеете пройти свой первый сектор. Это работает всегда, независимо от того, приобрели вы премиум-линейку наград, или остались на бесплатной. Чтобы получить доступ ко всем наградам сезона, необходимо начать прохождение первого сектора с первой боевой зоны. Тыкайте на любой сектор, в нем можно увидеть все доступные награды для получения, каждый сектор содержит в себе до пяти наград.

На карте с боевой зоной A1 можно увидеть скин на оружие и название "Orbiter", разработчики называют это High Value Target или если просто — лучшая награда текущего сектора. Считайте это главный объект сектора, из-за него и нужно проходить целый сектор, ибо лучше наград вы не найдете. На главной странице боевого пропуска можно увидеть другие High Value Target, включая донатную валюту и опыт аккаунта.

Для разблокировки всех предметов необходимо иметь боевые жетоны. Пропуски боевых жетонов зарабатываются во время игры, как и в старой системе пропуска. Как я и сказал ранее, пропуск уровней из Vault Edition будут конвертирован в аналогичное количество жетонов. За весь сезон игроки могут заработать максимум 100 токенов, что собственно и требуется для прохождения полного пропуска, включая финальные бонусные награды. В случае, если вы не потратили свои жетоны, игра сама заберет доступные награды. Также вы можете обозначить предметы интереса, и в конце сезона игра также самостоятельно заберет награды, в первую очередь забирая предметы интереса. Излишки токенов будут перенесены на следующий сезон (актуально для покупателей Vault Edition, они постоянно смогут сохранять 50 токенов на новый сезон, отыгрывая 100 токенов в сезон).

Предметы с пометкой бесплатно соответственно доступны всем игрокам, без покупки премиум-линейки. Предметы без пометки могут быть разблокированы лишь после приобретения полного пропуска. В каждом секторе вам необходимо разблокировать четыре любого предмета с помощью токенов, прежде чем HVT (High Value Target) будет доступна для разблокировки. После того как вы заберете HVT-предмет сектора, сектор будет автоматически завершен и вы сможете перейти к следующей зоне, которая коннектиктся к сектору (в случае с картой разработчиков, это зона A2 и A3).

Итак, для прохождения сектора нам необходимо заработать пять токенов, а для полного пропуска — сотню.

  • Бонусы для покупателей премиум-линейки наград:

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Любая покупка боевого пропуска позволит вам получить доступ к дополнительному, бонусному сектору, в этом случае он называется Zeus. В зоне вы сможете получить эксклюзивного оператора Зевса и косметику для него. Также сектор содержит прибавку к заработку токенов на 10%, чертеж оружия "Создатель мифов" для SMG и чертеж оружия "Артикуляционная реакция" на Sidearn. Также в наградах числится новый предмет, аналог часов из Warzone - экран оружия "Хронофобия".

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#activision #infinity ward #fortnite #call of duty #modern warfare 2
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