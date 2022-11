Тут вы найдете всю информацию, которую показали разработчики во время прямой трансляции 9 ноября, в особенности про режим DMZ.

реклама

Call of Duty: Warzone 2.0 выходит 16 ноября, также сразу стартует первый сезон в новом шутере, и из дорожной карты стало ясно, также нас ждет бесплатный режим DMZ, или аналог Escape from Tarkov в мире Call of Duty. Activision была немногословна, однако разрешила разработчикам и контент-мейкерам показать частичку геймплея из революционного режима, и я хочу поделиться с вами тем, что рассказали создатели на прямой трансляции 9 ноября.

Что такое, этот ваш секретный DMZ?

Официальное описание режима от разработчиков гласит:

"DMZ - это режим добычи с открытым миром, ориентированный на повествование, в котором отряды операторов могут свободно выполнять задания, основанные на фракциях, также можно выполнять побочные контракты, вступать в бой с игроками или искусственным интеллектом, и конечно вы вправе искать ценные предметы". - описание;

Новый режим DMZ, по всей видимости этакая адаптация Escape from Tarkov, но только действия происходят по правилам вселенной Call of Duty - меньше реализма, больше динамики и более легкое прохождение для отдыха вечером после работы. Игроки высаживаются на карту Al Mazrah из Warzone 2, всего присутствует 18 основных точек спавна. Режим: трио (игра втроем).

Есть контракты, которые пользователи могут выполнить за дополнительный опыт и деньги, также у игроков есть выбор, как действовать в матче. Вы вправе просто зайти в матч за ценными ресурсами, можете искать ботов или реальных игроков для перестрелки, или пытаться выполнить конкретные специальные задачи за эксклюзивные, увеличенные награды. Как и в других играх про добычу ресурсов, вы можете сохранить все оружие и добычу, полученную в результате успешной высадки. Если вы погибаете — вы теряете все, вплоть до бронежилета и касок.

Улучшения по сравнению с Modern Warfare 2:





Новый режим использует большинство функционала и механик введенных с релизом Warzone 2.0, например опорные пункты, черные точки, бои с искусственным интеллектом и ключи для разграбления противников. На карте можно найти несколько Стронгхолдов, каждый ключ привязан к определенному Стронгхолду, зачистив его можно получить высокоуровневые награды в виде эксклюзивного вооружения с бонусами, деньги, уникальную броню. Ключи можно продать в ближайших магазинах за внутриигровую валюту, чтобы после обменять ее на улучшенное снаряжение, не рандомное, а то, которое вы пожелаете (зачастую придется приложить больше усилий, для достижения той же награды).

Врагов ботов можно повстречать по всей карте. Искусственному интеллекту выдали различные уровни сложности, начиная с рекрутского (легкого) уровня, и заканчивая самым хардкорным. Легкие боты зачастую будут оборонять здания без ценного лута, а вот сильных врагов с броней и прокачанным оружием можно встретить вблизи опорных пунктов, крепостей и черных зон. Сражаться с ними гораздо сложнее, тут и понадобиться помощь союзников.

В DMZ также введут революционную систему рюкзаков (хранилище). Все выжившие-добытчики начинают с маленьким рюкзаком, вмещающим пять предметов. Рюкзаки большего размера можно раздобыть в битвах с боссами, в крепостях или просто купить в магазинах по дороге к очередному опорному пункту. Система позволяет игрокам сохранять ценные ресурсы, оружие, аптечки, броню и так далее. Вы можете найти еду, комиксы или сломанные батарейки в зданиях, их можно продать за небольшую сумму, однако каждый предмет занимает одно место в рюкзаке, подбирать ресурсы нужно с умом. Некоторые инструменты могут показаться полезными, однако будут стоить очень мало на рынке, а использовать в контрактах их даже не получится. В пример можно привести дрель — универсальный предмет, с ее помощью можно вскрыть сейф, в которых обычно можно обнаружить тонну денег и полезные предметы, такие как БПЛА, дополнительные патроны, прицелы и так далее.

В новом режиме большое внимание уделяется деньгам, и это не случайно, ведь высокоуровневые предметы стоят очень дорого. Например, модернизированный беспилотник, стоит $12 000 за использование. Средний рюкзак обойдется в $5 000, а двухпластинчатые бронежилеты в $7 500. И отмечу, добыть средства будет сложнее, нежели в первой Warzone, где вам буквально дарили тысячи за лут и убийства.

DMZ также позволяет воспользоваться всеми преимуществами обновленного транспорта в Al Mazrah, также сюда перенесли новую систему топлива и ремонта. Игрокам придется заправлять машины из канистр или на заправочных станциях, а в случае поломки двигателя или шин придется искать инструменты для ремонта, либо тащить автомобиль до ближайшей станции ремонта.

Как и в Warzone 2, так и в DMZ ввели новую функцию допроса. Те кто когда-либо играли в Rainbow six siege сразу вспомнят Кавейру с ее способностью, тут все работает аналогично. Когда противник ранен, вы вправе "допросить" врага, чтобы узнать местоположение его союзников. Их местоположение будет отображено на радаре и самом экране.

Кроме того имеется эксклюзивная функция для революционного режима: возрождение. Вы и ваши союзники имеете возможность воскресить погибшего друга в любой момент матча. Мертвые товарищи по команде обозначаются синим значком, ограничений по времени, дополнительных условий для возрождения — нет. Вы должны лишь убить противников, или дождаться, пока они уйдут из зоны, тогда подойдя к союзнику, вы сможете воскресить его.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

На прямой трансляции разработчики не показали бонусы и дорожную карту развития режима, однако дополнительная информация будет представлена по режиму чуть позже, ближе к релизу 16 ноября. Посмотрим, что выйдет из революционного режима, однако если создатели не забудут про него, будут продолжать развивать, добавлять функции, косметику и контент — реиграбельность обеспечена, может быть популярности будет немного меньше чем в Escape from Tarkov, но своих фанатов режим точно найдет.