Ну наконец-то разработчики начали работать над новым контентом, а не над переносом старых DLC машинок.

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Наконец таки разработчики Car Mechanic SImulator 21 начали работать над новым контентом и функционалом, главное оригинальным, а не переносом обычных DLC машинок из прошлых игр. Пару дней назад вышло дополнение Drag Racing для симулятора механика, которое позволит немного тюнинговать отремонтированный автомобиль, сражаться с искусственным интеллектом за автомобили в коротких гонках, и даже проводить крупные турниры, к сожалению с ИИ.

Данный апдейт действительно масштабный для симулятора и команды разработчиков из Red Dot Games, вот список добавленных режимов в игру:

Практика — изучайте свой автомобиль и настройте своего противника — вы вправе изменять его двигатель, шины и параметры настройки. Специальный режим под настройку различных автомобилей для турниров; Quick Race — Выберите класс и участвуйте в гонке со случайными настройками автомобиля; Одиночные гонки — протестируйте свой тюнинг и время реакции с соперником-ботом, соответствующим рейтингу вашего автомобиля и навыка; Чемпионаты — соревнуйтесь с соперниками в серии гонок. Делайте ставки на победителя и получите большой приз в конце, в виде дорогого автомобиля, эксклюзивных деталей и фанатов; Доступные дистанции это 1/8, 1/4, 1/2 и 1 миля;

Драг рейтинг — новая функция специально под новый режим, он отображает ваши навыки в драг-рейсинге и то, насколько ваш автомобиль быстрый.

В этом DLC создатели ввели ручную коробку передач. В Drag Racing обязательным условием является использование механической коробки передач. На остальных трассах вы можете выбирать между автоматической и механической коробкой передач. При желании вы можете отключить систему помощников ECS и TCS.

Чтобы сделать ваш автомобиль еще более быстрым и увеличить шанс на победу соперников, разработчики расширили возможности настройки двигателя:

Тюнинг ЭБУ — имеется три этапа тюнинга ЭБУ. Довольно дорогой вариант тюнинга, однако он прибавляет много рейтинга и мощности вашему автомобилю;

Тюнинг карбюратора — для классических двигателей ввели тюнинг карбюратора. Такой тюнинг стоит дешевле, и подходит не к каждому суперкару;

Отмечу, что после каждого заезда представляется подробная статистика времени драга, а также общие данные, такие как время 0-60, время 0-100 и так далее. Ну и немного интерактива: ставки, можно поставить немного обычных кредитов. Ставить можно только на участников чемпионата.

Также не обошлось без новых автомобилей (действительно новых, не переработанных с прошлой игры, а именно оригинальных для CMS21).

Arezzo Cortona - итальянская классика или аналог Ferrari с движком V12 мощностью в 520 лошадиных сил; Bolt Reptilia R6 - американский спорткар или аналог Chevrolet Corvette с движком V8 OHV CGM M1D и 490 лошадиными силами; Hammerdal Strale S - аналог Koenigsegg на движке V8 DOHC AXK-TRS M с 910 лошадиными силами; Mayen T8 - немецкий суперкар или Audi R8 (новая версия) на V10.





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Отмечу, все движки, детали и настройки тюнинга полностью новые, что означает скорое появление новых модификаций на данных движках. Разработчики временно установили скидку в размере 10% до 16 ноября. Также сейчас по скидке можно приобрести новое (переработка старого DLC) расширение Aston Martin.