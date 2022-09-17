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Ни секрет, что The Sims 5 горячо ожидаемый проект, ибо с момента выхода четвертой части прошло восемь лет, и игра поднадоела, несмотря на частый выпуск дополнений и различных платных наборов с мебелью и косметикой. Для таких уставших фанатов, имеется приятная информация от известного инсайдера Джеффа Грабба. По его словам, пятая часть симулятора будет анонсирована осенью текущего года, тогда нам покажут первый геймплейный ролик, либо короткий трейлер.
А пока напомню, что в октябре The Sims 4 переходит на условно-бесплатную модель распространения. Это означает, что стандартную версию игры могут скачать все желающие в любом цифровом магазине, а компания будет зарабатывать с помощью выпуска дополнений и наборов. Впрочем, Electronic Arts добывает деньги таким способом уже восемь лет, а такой перевод совсем не ударит по кошельку компании, за то фанаты, смогут играть в полуофициальную версию, вместо полной пиратки. Хотя, может кто-то и будет готов приобрести дополнений на более чем сорок тысяч рублей.
Грабб в свою очередь считает, что в октябре на мероприятии Behind The Sims расскажут про будущее The Sims 4, и анонсируют пятую часть. Скорого выхода проекта ожидать не стоит, так как студия поставила перед собой довольно сложные задачи, которые невозможно быстро реализовать. А в ином случае, мы получим все тот же The Sims 4 с обрезанным контентом, лишь с улучшенной графикой.