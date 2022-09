Впрочем, инсайдеры тоже иногда ошибаются.

реклама

Ни секрет, что The Sims 5 горячо ожидаемый проект, ибо с момента выхода четвертой части прошло восемь лет, и игра поднадоела, несмотря на частый выпуск дополнений и различных платных наборов с мебелью и косметикой. Для таких уставших фанатов, имеется приятная информация от известного инсайдера Джеффа Грабба. По его словам, пятая часть симулятора будет анонсирована осенью текущего года, тогда нам покажут первый геймплейный ролик, либо короткий трейлер.

А пока напомню, что в октябре The Sims 4 переходит на условно-бесплатную модель распространения. Это означает, что стандартную версию игры могут скачать все желающие в любом цифровом магазине, а компания будет зарабатывать с помощью выпуска дополнений и наборов. Впрочем, Electronic Arts добывает деньги таким способом уже восемь лет, а такой перевод совсем не ударит по кошельку компании, за то фанаты, смогут играть в полуофициальную версию, вместо полной пиратки. Хотя, может кто-то и будет готов приобрести дополнений на более чем сорок тысяч рублей.

Грабб в свою очередь считает, что в октябре на мероприятии Behind The Sims расскажут про будущее The Sims 4, и анонсируют пятую часть. Скорого выхода проекта ожидать не стоит, так как студия поставила перед собой довольно сложные задачи, которые невозможно быстро реализовать. А в ином случае, мы получим все тот же The Sims 4 с обрезанным контентом, лишь с улучшенной графикой.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке