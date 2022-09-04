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Вот, буквально пару дней назад была раскрыта дата официального релиза масштабной стратегии Victoria 3 от шведской компании Paradox Interactive. Также стартовали предварительные заказы ценою в 2500 рублей за стандартное издание.
Теперь создатели решили вкратце рассказать, что из себя представляет будущая стратегия. Начнем с самого простого и банального: что такое Victoria 3? Разработчики называют ее грандиозной стратегической игрой, где основное внимание уделяется не войне, а построению успешного государства, созданию крепкой экономики, и победе на выборах. В конце 19-го века был популярен метод революции, так что придется серьезно постараться, чтобы угодить всем слоям населения, одни могут быть злы, но терпеть, а другие после малейшей ошибки взбунтоваться. На практике это означает, что вам придется принимать кучу сложных политических решений, анализируя итог.
Все в Victoria завязано на населении. Уровень жизни, радость, и количество людей вашего государства играют ключевую роль в его успешности. Выбрав аграрную экономику можно прокормить большую страну, но развивать технологии и улучшать условия жизни — не удастся. В таком случае можно прибегнуть к развитию промышленности, но экология...
Здания (аналог фабрик из HOI4) — это все. Именно благодаря зданиям можно производить ресурсы, создавать рабочие места, и развивать государство. Само по себе здание, просто много кирпичей и бетон, оно ничего не дает стране без рабочих. Рабочие взамен за труд требуют заработную плату (хотя можно и попробовать отменить ее), что и создает круговорот средств. Частные здания, что логично, находятся во владении у влиятельных лиц, они решают куда инвестировать, как расширяться, и что строить дальше (можно принять попытку отобрать здание). Любое решение, в долгосрочной перспективе скажется на уровне жизни.
Очень интересная часть любой стратегии - дипломатия. Чем крупнее и развитее ваше государство на мировой арене, тем больше очков влияния начисляется со временем. За очки можно сделать все, на мировой арене: от начала глобальной войны, до вассализации всего континента. Разработчики предлагают нам заключать торговые соглашения, создавать крупные альянсы, таможенные союзы, и другие договора. Никуда не подевались различные пакты о мире, ненападении, совместных исследованиях. Пакты можно заключать только в случае обоюдных интересов на мировой арене между двумя государствами, что отсылает нас к системе Hearts of Iron IV. В Victoria можно победить мир только экономикой и дипломатией, без использования насилия.
Война тоже не так легка, как кажется с первого взгляда: нельзя просто взять, и отправить все население в битву, необходимо поддерживать стабильную экономику, производить ресурсы, и поддерживать моральное состояние населения. Нет, вам никто не запрещает прибегнуть к методу "всех под ружье", но в будущем это приведет к кровавой революции. Вам нужно защищать торговые пути на суше и море, контролировать состояние флота, и создать удобные линии снабжения для поставок ресурсов на фронт. Генералы и адмиралы имеют большое значение в военном конфликте, так как у каждого персонажа свои навыки, и улучшения для армии. Каждый генерал старается получить выгоду, и действует в своих интересах, что тоже может привести к проблемам в политической жизни страны. В большинстве вы контролируете тыл - а искусственный интеллект (генералы) сражаются. Это не значит, что победить будет просто - каждый человек желает воспользоваться расшатанной ситуацией, и устраивает провокации. Если население долгое время будет оставаться без благ жизни, оно может потребовать от вас подписания мирного договора, который не всегда будет выгоден для вашей стороны (аналогия Stellaris).
В будущей стратегии также имеется куча других систем: торговля, престиж, восстания и дебаты на выборах. Если писать про все, что рассказали разработчики, места просто не хватит, найти полное сообщение разработчиков можно тут.