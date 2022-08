Спустя два года, создатели запустили в продажу саундтрек проекта.

Несомненно, собственное музыкальное сопровождение ценится в игровой индустрии, и даже маленькие студии зачастую стараются создать уникальный саундтрек для своих игр. Тактический шутер Zero Hour не стал исключением из правил, и тоже получил DLC Oiginal Soundtrack спустя два года после релиза оригинальной игры.

Саундтрек для Zero Hour состоит из 23 тематических композиций, и занимает около 1 часа 8 минут на прослушивание. Композиции были написаны аудио директором M7 Productions Мухайменом Зия. В новом дополнении вы обнаружите 23 композиции в формате WAV и mp3, а также PDF-файл с комментариями композитора. В нем аудио директор описал каждый трек кратким описанием.

Дополнение продается по скидке в 30% до 20 августа за 93 рубля.

Zero Hour это тактический шутер от первого лица с онлайн-игрой. Вы играете за команду атаки или защиты, прямо как в Rainbow Six Siege — но без пестрых скинов, кучи персонажей разных взглядов, и это не Ubisoft.

Здесь имеется режим кооператива, где вам предстоит взять на себя роль спасителя заложников, или обезвредить бомбу. Смесь RSS и Ready or Not. Сейчас Zero Hour находится в раннем доступе, за два года разработки появилось много контента, однако в планах создателей ввести сюжет, собак, игровые режимы и новых персонажей. Контент распланирован до августа 2023 года.