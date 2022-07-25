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На данный момент в конце партии Stellaris империи очень похожи друг на друга, благодаря скудному количеству традиций на выбор. Создатели решили немного поправить эту проблему, и введут новые традиции, в основном предназначенные для торговцев.
Разработчики из Paradox опубликовали интересную информацию в своем дневнике. Один из сотрудников объяснил, что они собираются сделать с традициями в космической стратегии: теперь игроки должны будут выбирать семь традиций, и какими пожертвовать, тогда как ранее все традиции можно было открыть по мере развития империи.
Уникальные для отдельных рас традиции станут доступны для всех остальных, к примеру Адаптивность более не заменяет дипломатию у рас, не являющихся машинами. Однако не все традиции были разблокированы, так, уникальной осталась Синхронность и Гармония, они взаимоисключающие.
Даже с такими изменениями уже имеется ограниченный выбор, однако разработчики пошли дальше и добавили три традиции, в основном для любителей межгалактической торговли:
- Древо торговли
- Непоколебимое древо
- Древо уловок
С введением торгового древа более невозможно менять энергию, на товары. Необходимо потратить очки традиций на прокачку древа. Но не забываем, прокачка ограничена в семь слотов.