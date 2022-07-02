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К огромному сожалению всегда приходит момент, когда игра перестает поддерживаться и для нее отключают серверы. Сейчас мы пришли к тому, что Ubisoft готовится к отключению серверов для кучи легендарных проектов, таких как Assassin’s Creed и Far Cry. Ориентировочно это произойдет в начале сентября.
Отключением серверов разработчики хотят освободить ресурсы и перевести их на работу над новыми проектами. Под отключение попали такие проекты, как:
- Легендарный Far Cry 3 лишится доступа к онлайну. Самые старые Assassin's Creed тоже лишатся подключения - Brotherhood, Revelations, третья и вторая часть. Самое удивительное — французы готовы отключить серверы для последней вышедшей Splinter Cell: Blacklist, таким образом фанаты лишатся возможности играть в актуальный Splinter Cell, если сейчас не ведется разработка продолжения.
Ладно отключение серверов — но некоторые проекты пострадали еще больше. Например, загрузка, установка и соответственно продажа дополнений к Driver San Francisco будет заблокирована навсегда. Такую же участь ждет и Far Cry 3, Prince of Persia: The Forgotten Sands, Silent Hunter 5. Похоже вы в принципе не сможете приобрести или установить уже купленную игру.