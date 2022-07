Легендарный Far Cry, Assassin's Creed, Ghost Recon уходят на покой.

реклама

К огромному сожалению всегда приходит момент, когда игра перестает поддерживаться и для нее отключают серверы. Сейчас мы пришли к тому, что Ubisoft готовится к отключению серверов для кучи легендарных проектов, таких как Assassin’s Creed и Far Cry. Ориентировочно это произойдет в начале сентября.

Отключением серверов разработчики хотят освободить ресурсы и перевести их на работу над новыми проектами. Под отключение попали такие проекты, как:

Легендарный Far Cry 3 лишится доступа к онлайну. Самые старые Assassin's Creed тоже лишатся подключения - Brotherhood, Revelations, третья и вторая часть. Самое удивительное — французы готовы отключить серверы для последней вышедшей Splinter Cell: Blacklist, таким образом фанаты лишатся возможности играть в актуальный Splinter Cell, если сейчас не ведется разработка продолжения.

анонсы и реклама <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b> Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>6900XT Gigabyte Aorus намного дешевле 100</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming 6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Ладно отключение серверов — но некоторые проекты пострадали еще больше. Например, загрузка, установка и соответственно продажа дополнений к Driver San Francisco будет заблокирована навсегда. Такую же участь ждет и Far Cry 3, Prince of Persia: The Forgotten Sands, Silent Hunter 5. Похоже вы в принципе не сможете приобрести или установить уже купленную игру.