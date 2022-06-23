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Известный инсайдер Том Хендерсон считает, что в скором времени компания Electronic Arts вместе с разработчиками новой Need For Speed может обрадовать фанатов официальным анонсом проекта. Слухи про новую NFS 22 года ходят уже несколько месяцев, однако до сих пор не было никаких официальных упоминаний о разработке проекта.
Том Хендерсон полностью уверен в том, что EA готовит игру к анонсу в июле. Подробности презентации неизвестны, возможно ее не будет вовсе, и компания ограничится выпуском красивого трейлера, возможно с геймплеем тайтла.
Вот что известно про новую Need for Speed: разработкой официально занята только одна студия - Criterion Games, эта студия выпустила Hot Pursuit 2010 года, Most Wanted 12 года, Rivals, и ремастер Hot Pursuit. Вторая студия - Codemasters, по слухам именно она занимает ведущую позицию в разработке тайтла.
По словам Грабба игра выйдет на ПК и некстген консолях имея фотореалистичную графику, прошлые поколения консолей остались в пролете. Игра, скорее всего, останется сугубо аркадной, без сложного управления и уклона в симулятор.
Кстати, по словам Хендерсона компания уже разослала личные копии игры для закрытого тестирования.