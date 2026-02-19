Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новая волновая электростанция мощность до 50 МВт компании Wavepiston пройдет испытания у Барбадоса
Датская компания пытается коммерциализировать свою волновую электростанцию с 2009 года. Теперь появился еще один шанс сделать это — она подписала меморандум о взаимопонимании с агентством Export Barbados (BIDC).

У острова Барбадос будет установлена модульная волновая электростанция, которая призвана преобразовывать движение морской воды в электричество. Также появится возможность получать питьевую воду. Согласно пресс-релизу, электростанция датской компании Wavepiston может иметь мощность до 50 МВт.

Изображение: нейросеть freepikЦентральным элементом комплекса является шланг длиной 350 м, который тянется от станции на море к берегу. Вертикальные коллекторы располагаются в воде через равные промежутки и перемещаются под воздействием ударов морских волн.

Может быть интересно

Между вертикальными коллекторами расположены гидравлические насосы, под воздействием которых по шлангу доставляется морская воду на сушу. Там соленая вода поступает в турбинную систему. Это означает, что с одной стороны можно получать электричество, а с другой — опресненную воду, используя специальный фильтр.

Станция может быть размещена как на берегу, так и на море. Это означает, что ее можно построить в таком месте на побережье, где энергия могла бы затем снабжать ферму не только электричеством, но и опресненной оросительной водой. Или же станция может также снабжать, например, нефтяную платформу энергией и водой для санитарно-гигиенических или очистных работ. Система должна быть очень прочной и выдерживать даже суровые морские условия. Ее модульная форма означает, что станцию можно быстро расширить.

Wavepiston имеет патент на такие системы с 2009 года. С тех пор прошло много времени, а внедрение и коммерциализация идут медленно. Теперь у инженеров, по крайней мере, есть возможность показать, что их волновая электростанция работает и на практике. Разработчикам предстоит доказать на Барбадосе, что их система эффективна с точки зрения стоимости и долговечности. Согласно пресс-релизу, Wavepiston и Барбадос пока согласовали только меморандум о взаимопонимании.

#технологии #энергетика #дания #волновая электростанция
Источник: newatlas.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех: Новый Ил-114-300 будет готов к выполнению регулярных рейсов к концу лета
+
GTA IV с трассировкой пути протестировали на RTX 5070 с Core i9-14900K и RTX 3050 с Ryzen 5 3600
1
Дефицит DRAM спровоцировал кризис на рынках ПК, консолей и мобильных устройств
2
Эксперт протестировал GTX 1080 Ti и RX 5700 XT в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх 2026 года
2
В Челябинске создали пятиосевой портальный станок с точностью работы до 5 мкм
+
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
7
YouTube-канал Hardware Unboxed проверил на платформе AMD AM5 комплект DDR5 с чипами китайской CXMT
1
Физики создали нарушающий третий закон Ньютона левитирующий «кристалл времени»
+
Гость на свадьбе подарил RTX 5090 жениху и ожерелье из DDR5 невесте
2
Microsoft заблокировала возможность установки ISO-образов Windows 11 через стороннее ПО
1
Три из четырех моделей серии смартфонов Xiaomi 18 будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6
+
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
11
AMD Ryzen 7 9850X3D впервые показал сбои в работе меньше чем через три недели после релиза
1
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA анонсировал чипы, «которых мир еще никогда не видел»
+
Замедление Telegram стало причиной проблем с установкой обновлений Windows 11 в России
+
Ряд пользователей Windows 11 продолжает жаловаться на проблемы с fps после установки KB5077181
1
Hardware Unboxed протестировали китайские модули оперативной памяти с чипами CXMT
1
Модер из Бразилии представил «GTA V Lite» с размером установочного файла около 2,5 ГБ
2
Российские магазины начали продажи флагманского смартфона Honor Magic 8 Pro
+
Производители бытовой электроники могут начать банкротиться к концу 2026 года из-за дефицита памяти
+

Популярные статьи

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
5
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
1
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
6
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
5
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
6

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
06:41
Я так понимаю ты в 90е годы даже не жил ещё если считаешь, что наша страна деградирует именно сейчас? А, что косается "нефтяной иглы", то США сидит на ней полной жопой и 80% экономики этой страны это ...
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
deema35
06:35
"Тогда Бхарат и его команда сконструировали временную систему. Устройство забирало кровь, насыщало кислородом, удаляло углекислоту и возвращало обратно — все то, что должны делать легкие. Хирурги удал...
В США мужчина прожил 48 часов без легких — первый случай в истории медицины
AndreySE-VL
06:19
Вообще то Дуров, владелец Телеграмма, имеет российское гражданство. И логично будет, если его арестуют, и объяснят как необходимо работать. Почему во Франции не испугались арестовать Дурова, а у нас в...
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
Dimon1996
05:46
Честно говоря не понятна такая нервозность нашего населения по поводу блокировок различных западных сервисов. Не только этих, но и Телеграмма с Ватсапом, Ютуба и т.д.. У нас же подавляющее большинство...
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
zik3ak
05:46
Давно уже единственный вариант эксплуатации - делать локальные репы(
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
Опричник
04:15
Репозитории линукса - это так надёжно! /s/
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
Алекс Федор
03:11
типичное старопердунство
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
Николай Тищенко
02:19
👍
В США мужчина прожил 48 часов без легких — первый случай в истории медицины
Зю
01:28
Ну, Win10 будет аналогично на птичьих правах поддерживаться браузерами года эдак до 2031-2032.
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
AndreySE-VL
00:41
Хотят маркетплейсы опустить до уровня Почты России ))
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter