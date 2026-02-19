Датская компания пытается коммерциализировать свою волновую электростанцию с 2009 года. Теперь появился еще один шанс сделать это — она подписала меморандум о взаимопонимании с агентством Export Barbados (BIDC).

У острова Барбадос будет установлена модульная волновая электростанция, которая призвана преобразовывать движение морской воды в электричество. Также появится возможность получать питьевую воду. Согласно пресс-релизу, электростанция датской компании Wavepiston может иметь мощность до 50 МВт.

Центральным элементом комплекса является шланг длиной 350 м, который тянется от станции на море к берегу. Вертикальные коллекторы располагаются в воде через равные промежутки и перемещаются под воздействием ударов морских волн.

Между вертикальными коллекторами расположены гидравлические насосы, под воздействием которых по шлангу доставляется морская воду на сушу. Там соленая вода поступает в турбинную систему. Это означает, что с одной стороны можно получать электричество, а с другой — опресненную воду, используя специальный фильтр.

Станция может быть размещена как на берегу, так и на море. Это означает, что ее можно построить в таком месте на побережье, где энергия могла бы затем снабжать ферму не только электричеством, но и опресненной оросительной водой. Или же станция может также снабжать, например, нефтяную платформу энергией и водой для санитарно-гигиенических или очистных работ. Система должна быть очень прочной и выдерживать даже суровые морские условия. Ее модульная форма означает, что станцию можно быстро расширить.

Wavepiston имеет патент на такие системы с 2009 года. С тех пор прошло много времени, а внедрение и коммерциализация идут медленно. Теперь у инженеров, по крайней мере, есть возможность показать, что их волновая электростанция работает и на практике. Разработчикам предстоит доказать на Барбадосе, что их система эффективна с точки зрения стоимости и долговечности. Согласно пресс-релизу, Wavepiston и Барбадос пока согласовали только меморандум о взаимопонимании.