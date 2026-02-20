Издание WCCFTech со ссылкой на Reuters сообщает, что NVIDIA завершает сделку по инвестированию в OpenAI на сумму 30 миллиардов долларов, вместо 100 миллиардов, озвученных ранее.

Слухи о том, что NVIDIA вот-вот инвестирует в OpenAI фантастическую сумму, ходили с прошлого года. Говорили о $100 миллиардах. Но реальность, как выяснилось, скромнее.

Изображение - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Purchase Licensing Rights

Согласно данным Reuters , которые публикует WCCFTech, производитель чипов вложит в лабораторию искусственного интеллекта 30 миллиардов долларов. Для NVIDIA это крупнейшая инвестиция в истории: предыдущий рекорд принадлежал лицензионному соглашению с Groq на 20 миллиардов и приобретению 4 процентов акций Intel за 5 миллиардов.

Первоначальные ожидания отрасли основывались на предварительных договоренностях о поэтапном финансировании. Стороны обсуждали возможность инвестиций «до 100 миллиардов», но окончательная сумма оказалась втрое меньше. На решение повлияли и сложности в отношениях между компаниями.

OpenAI ранее выражал недовольство аппаратной платформой NVIDIA из-за проблем с задержками. Разработчик ChatGPT рассматривал возможность сотрудничества с конкурентами — Groq и Cerebras, предлагающими альтернативные решения на базе SRAM-памяти. Для NVIDIA потеря такого ключевого клиента стала бы серьезным ударом по репутации и бизнесу.

При этом OpenAI продолжает оставаться одним из крупнейших покупателей вычислительных мощностей NVIDIA. Ожидается, что компания получит доступ к новым чипам Vera Rubin и в ближайшие годы нарастит мощности своей ИИ-инфраструктуры до 10 гигаватт. Однако после завершения инвестиционного раунда эти планы могут быть скорректированы.

Тридцать миллиардов долларов — значительная сумма, хотя и уступающая первоначальным прогнозам. Завершение сделки подтверждает сохранение партнерских отношений между крупнейшим производителем чипов и ведущей исследовательской лабораторией в сфере искусственного интеллекта.