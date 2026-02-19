Сайт Конференция
kosmos_news
В NASA заявили о потенциальной опасности для Земли сравнительно небольших астероидов
Речь идет о 25 000 таких астероидах. Объекты меньше определенного размера особенно вызывают беспокойство экспертов и ставят вопрос о методах защиты Земли.

Келли Фаст является главой команды планетарной защиты NASA (НАСА). На конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) она заявила, что боится не крупных астероидов, местоположение которых известно, а скорее астероидов размером около 150 метров, потому что они достаточно малы, чтобы оставаться незамеченными, но настолько велики, что, безусловно, могут нанести ущерб Земле.

Изображение: нейросеть freepikСчитается, что ученые НАСА следят за каждым объектом в Солнечной системе. Реальность, однако, гораздо более тревожна, о чем свидетельствует комета 3I/Atlas, которую обнаружили всего за полгода до того, как она пролетела мимо Земли.

Может быть интересно

Келли Фаст считает, что наибольшую опасность представляют объекты среднего размера, около 140-150 метров в диаметре. Они достаточно велики, чтобы стереть с лица Земли целый город (поэтому в СМИ их называют «убийцы/разрушители городов») или регион. При этом объекты достаточно малы и темны, чтобы оставаться невидимыми для научных инструментов, пока не окажутся в опасной близости от нашей планеты.

Эксперт НАСА объясняет, что локальный апокалипсис — это вполне реальный сценарий. По оценкам, на орбите Земли находится около 25 000 таких объектов. Ученые обнаружили только около 40 процентов из них. Это означает, что тысячи потенциальных «разрушителей городов» летят в космосе в данный момент. Неизвестно где они находятся и когда они могут пересечь орбиту нашей планеты.

Ситуация осложняется еще и тем, что даже если обнаружить такой приближающийся к Земле объект завтра, способность отреагировать практически равна нулю. У космических агентств нет кораблей, готовых к запуску в любой момент для изменения орбиты крупных астероидов. Келли Фаст подчеркивает, что ее миссия — обнаружить астероиды до того, как они упадут на Землю.

Ученые уже высказывают беспокойство по поводу астероида YR4, который астрономы наблюдают с 2024 года. Расчеты указывают на 4%-ную вероятность того, что этот объект столкнется с Луной в 2032 году.

#космос #nasa #астрономия #земля
Источник: gbnews.com
