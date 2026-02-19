Пострадавший пользователь винит в этом прошивку

К целому ряду сообщений о выходе из строя процессоров Ryzen 9000, в том числе Ryzen 7 9800X3D, добавляется первый задокументированный случай появления проблем с моделью Ryzen 7 9850X3D, пишет издание Wccftech.

Источник фото: AMD

По словам пользователя Reddit под ником UniverseWillDecide, сначала у него возникли проблемы с процессором Ryzen 7 9800X3D, который после нескольких недель штатной работы на материнской плате Asus на базе чипсета X870 начал сбоить, что сопровождалось зависанием системы и отказом загрузки. Пользователь протестировал систему и принял решение заменить процессор на недавно дебютировавший Ryzen 7 9850X3D, который спустя несколько недель стал вести себя аналогичным образом, причём случаи зависания происходили даже чаще, чем с Ryzen 7 9800X3D.

Как отмечает UniverseWillDecide, проблемы могли возникнуть из-за неправильных настроек напряжения, реализованных в BIOS для материнской платы Asus, в результате чего CPU начал деградировать. Хотя физических повреждений на процессоре обнаружить не удалось, пользователь принял решение заменить системную плату, выбрав модель от другого производителя.