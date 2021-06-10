Началась раздача Control в Epic Games
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Утечки опять подтвердились, и новой бесплатной игрой на семь дней в Epic Games стал экшен-метроидвания Control. Игру можно забрать к себе в библиотеку до 17 июня. Кстати, ещё в бесплатных играх указана игра Genshin Impact, хотя данный проект и так является условно-бесплатной игрой, не ясно почему Epic Games добавили его туда. Также известны две новые бесплатные игры — это Heil is other demons и Overcooked! 2, эти тайтлы можно будет забрать с 17 июня по 24 июня.
В статье по прошлой раздаче я говорил про крупные раздачи и был прав, Эпики снова порадовали нас интересной игрой а не инди-проектом. Это уже 4 неделя, когда Epic Games так расщедрились, но похоже новой секретной игры не будет. Напомню, на прошлой неделе нам раздавали интересную стратегию Frostpunk вышедшую в релиз 24 апреля 2018 года. Ещё раннее раздавали симулятор импостера "Among Us" и NBA 2k21. Также не забывайте, что в Epic Games продолжается летняя распродажа и проекты получили хорошую скидку, а с купоном которые вы могли получить забрав одну из бесплатных игр(Frostpunk либо Among Us) покупка становится ещё выгоднее. Купон до сиз пор действует если вы его не использовали, он работает на игры от 14.99 евро, а сам дает скидку на 10 евро.
Control вышла 27 августа 2019 года на платформы ПК, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Если вы вдруг не заберете игру сейчас и не покупали ранее, то Ultimate версия в Steam вам обойдется в 1599 рублей.
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