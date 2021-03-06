PS Store: Самые популярные игры на PlayStation за февраль
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Sony опубликовала список самых популярных игр на PS4 и PS5 за февраль, список разделили на 2 региона, а именно США/Канада, и Европа. Конечно же отличия в регионах минимальные, но все же они есть. Начнем с бесплатных игр, призовые места заняли Call Of Duty:Warzone, Rocket League и Fortnite, и похоже держать эту планку они будут долго, напомню, в списке за январь именно эти игры и были в топах, причем в двух регионах сразу, можно даже предсказать призеров бесплатного сегмента за Март, это будут те же игры, что и сейчас. На PS5 в Канадском(США) регионе на первом месте оказалась Fifa 20(21), второе место заняла Call Of Duty: Black Ops Cold War, а третье Spider-Man:Miles Morales. Если сравнивать со списком за Январь, то Fifa 21 выкинула Hitman 3, и обогнала Call Of Duty. В Европе почти все также, лидирует Фифа, на третьем Паук, но на втором месте расположились Викинги (AC:Valhalla). На
PS4 дела обстоят так:
- Сша/Канада — на первом месте удобно сидит ГТА 5, на втором расположилась Call Of Duty: Black Ops Cold War, а на третьем угадайте что? Майнкрафт! Удивил?
- Европа — на первом месте, удивительно сидит Фифа 21, на втором классическая ГТА 5, а на третьем, опять угадайте кто? Майнкрафт!
Ознакомься со списком игр за Январь в моей статье. На фото можно увидеть полный список из 20 игр за Февраль, а я буду ждать Марта чтобы опять сравнить данный топ, но скорее всего он не изменится очень сильно.
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