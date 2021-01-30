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Biomutant — создатели объяснили почему игра так долго в разработке

Стефан Люнгквист объяснил, в чём тут дело.
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Студия Experiment 101 объяснила, почему не хотела рассказывать, о том, что Biomutant так долго находится в разработке, об этом рассказал глава студии Стефан Люнгквист. Первая проблема с которой столкнулись разработчики — баги, а в команде всего 20 человек, а так как игра еще и с открытым миром, исправить все баги ещё сложнее, кстати 1 год студия занималась только исправлением багов в игре, они не хотят чтобы баги испортили впечатление об игре, все же знают каким вышел Cyberpunk 2077 ? Так вот, студия не хочет этого. С 2019 года увеличили сценарий, появилась система кармы, а уже она влияет на диалоги, это довольно сложно сделать такой маленькой командой. Переработок в студии почти нет, для этой студии это редкость, все переработки дополнительно оплачиваются и после дают отдых, почему? Да все просто, студии нельзя терять людей, так как команда и так маленькая, потому все там по человечески, но работа над игрой идёт дольше, само собой. Последнее о чем рассказал нам глава студии — почему не было демок и показов для журналистов, ответ также очень простой, THQ Nordic не давила на разработчиков, а потому студия Experiment 101 могла тихо и главное сосредоточено делать свою игру, никому ничего особо не рассказывая, да и если что-то придется вырезать, то из-за этого не будет никаких споров. 

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Biomutant должна выйти 25 мая этого года на PC, PlayStation 4 и Xbox One, на некстген консолях придется играть по обратной совместимости.

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