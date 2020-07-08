Хоррор The Dark Pictures Anthology: Little Hope - выйдет на Хеллоуин
Разработчики хоррора The Dark Pictures анонсировали выход новой игры The Dark Pictures Anthology:Little Hope. Игра в жанре Horror-Survival, которая является продолжением The Dark Pictures, как теперь стало известно, игра выйдет 30 ноября 2020 года на Хеллоуин, напомню игра в жанре хоррор-выживания.
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В новом трейлере игры разработчики не показали нам ничего нового, все было показано уже в старом трейлере.
Посмотреть новый трейлер игры:трейлер
В игре Little Hope игроков отправят в город-призрак, который визуально напоминает местность из самого Silent Hill.
В игре будет присутствовать сетевая игра на двоих и оффлайн игра на пять игроков, где всем будут доступны уникальные персонажи.
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Игры, похожие по жанру на Little Hope, и доступны сейчас:
-Dead By Daylight - Horror-Survival, где 4 выживших
пытаются скрыться от единственного убийцы. ссылка
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-Friday 13th the game - аналогия игре выше, также Horror-Survival, одно отличие - эта игра создана по фильму, где 1 убийца и 7 выживших. ссылка
Минимальные системные требования:
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- Операционная система: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel Core i5-4590 или AMD FX-8350 и выше
- Оперативная память: 8 GB
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 270 и выше имея 2GB видеопамяти
Системные требования взяты из игрового портала, они не официальны!
The Dark Pictures Anthology: Little Hope выходит 30 ноября 2020 года на платформы: PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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