Это весомое обновление консоли.

Согласно слуху, Nintendo Switch 2 станет в разы мощнее первой версии консоли. Выпущенная аж в 2017 году Nintendo Switch давно требует обновления, поскольку новые ААА-проекты там уже не запускаются, а если и запускаются, то с обрезанным контентом и графикой. Согласно слухам, вторая версия консоли будет использовать графический чип Nvidia на архитектуре Ampere (3000 линейка видеокарт RTX) и получит поддержку DLSS.

Напомню, что оригинальная консоль Switch дебютировала с SoC Tegra X1 от Nvidia с процессором T214 с четырьмя ядрами Cortex-A57 и четырьмя Cortex-A53. Аналогичный чип использовался в Nvidia Shield 2017 года. Но, как правило, Cortex-A53 в консоли от Nintendo не работают, а всю нагрузку на себя берут мощные Cortex-A57. Это уменьшает время автономной работы, но и увеличивает производительность.

В последующих обновлениях Nintendo Switch улучшалась. Создатели установили обновленную Tegra X1+ с процессором T210. Характеристики были похожими, но энергоэффективность повысилась.

Теперь же говорится, что Nintendo Switch 2 может использовать модифицированную версию Jetson Orin от Nvidia. В сети пишут, что может использоваться процессор T234 и T239. Скорее всего, будет использоваться T239.

Очевидно, что новая консоль продемонстрирует скачок в производительности по сравнению с оригинальной. Начнем с того, что чип Orin основан на архитектуре Ampere 2020 года, которая использовалась для производства видеокарт 3000 линейки RTX, тогда как чип Tegra X1+ был создан во времена архитектуры Maxwell (2014 год).

В чипе Orin используется кристалл GA10B, произведенный на 8-нм техпроцессе Samsung. Таким же образом производились и видеокарты 3000 линейки RTX.

Процессор новой консоли обладает 12 ядрами Cortex-A78AE и поддержкой LPDDR5. Маловероятно, что Nintendo сможет в полной мере использовать GA10B из-за его TDP. Напоминаю, что максимальный его TDP порядка 60Вт, что для такой консоли, как Switch, непозволительно. Компании придется урезать мощность T239.

Однако эту проблему компания сможет компенсировать великолепной технологией масштабирования DLSS (туда бы еще генерацию кадров, и вообще сказка была бы). К тому же производитель заинтересован в добавлении поддержки трассировки лучей. Но маловероятно, что Nintendo сможет сразу реализовать поддержку RT на релизе с необходимостью снижать мощность чипа.

По слухам мощность будет на уровне RTX 3050.

Так, новая консоль уже была показана разработчикам. Это произошло на Gamescom 2023 в закрытом режиме. Инсайдеры получили информацию, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild удалось запустить в режиме 60 кадров в секунду и разрешении 4К. Сообщается, что использовалась технология DLSS3.5 без генерации кадров.

К тому же по слухам время загрузки игр существенно сократилось. К тому же Switch 2 неплохо показала себя в демке "Матрицы", созданной на Unreal Engine 5.