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vizir47
Nintendo Switch 2 выходит на рынок со многими усовершенствованиями
Nintendo представила ключевые подробности о Switch 2, включая обновления аппаратного обеспечения и потенциальные новые функции.

Nintendo представила долгожданную преемницу своей самой продаваемой гибридной консоли после более чем 8-летнего перерыва. После нескольких месяцев обмена загадочными видеороликами-тизерами Nintendo 2 апреля раскрыла ключевые подробности о Switch 2, включая обновления аппаратного обеспечения и потенциальные новые функции. Это произошло после того, как в январе этого года компания рассказала о дизайне консоли и совместимости с играми предыдущего поколения.

Как сообщила Nintendo, экран Switch 2 размером 7,9 дюйма больше, чем у его предшественника, и имеет вдвое больше пикселей по сравнению с предыдущим дисплеем с разрешением 1080p. Новейшее решение Nintendo также поддерживает частоту кадров до 120 кадров в секунду для более плавной анимации и оснащено подсветкой с высоким динамическим диапазоном (HDR) для улучшения цветовой контрастности.

Несмотря на эти обновления, консоль имеет ту же толщину, что и Switch. Консоль вмещает в себя в восемь раз больше памяти, чем первый коммутатор. Док-станция позволяет подключать экран с поддержкой разрешения до 4K. Контроллеры Joy-Con 2 также были переработаны, теперь они подключаются к консоли магнитным способом. Кнопки SL и SR были увеличены для более удобного захвата при использовании Joy-Cons в качестве независимых контроллеров. Каждый Joy-Con теперь также выполняет функцию мыши, оснащенной шариком-роллером для точного перемещения.

В Switch 2 добавлено несколько новых функций, в том числе функция игрового чата, которая позволяет игрокам общаться в режиме реального времени. Также появилась возможность совместного использования игр, позволяющая пользователям играть в избранные игры с другими владельцами Switch локально, даже если у другого игрока нет игры. Эта возможность была продемонстрирована в игре Drag X Drive,  в которой игроки используют Joy-Cons.

Прямая трансляция анонса началась с показа трейлера Mario Kart World, анонса игры Switch 2 и последней части популярной серии картинговых гонок. В игре представлены детализированные трассы и карта открытого мира, позволяющие игрокам участвовать в гонках по разным регионам планеты и выезжать на бездорожье для получения более динамичных впечатлений.

Во время прямой трансляции также был анонсирован приквел "Tears of the Kingdom" под названием "Легенда о Зельде Хайрул Уорриорз: Эпоха заточения".

Nintendo также представила воздушного гонщика Kirby Air Riders и новое приключение Donkey Kong, Donkey Kong Bananza, которое выйдет в июле.

Во время часовой трансляции также было представлено несколько игр от сторонних разработчиков, в том числе новая игра от создателя Dark Souls и The DuskBloods от Software, которая выйдет в 2026 году. Ожидается, что на момент запуска или вскоре после него выйдет целый ряд игр, в том числе Elden Ring: Tarnished Edition, Hades II, Split Fiction, EA Sports FC, Madden NFL, Street Fighter 6 и Hitman: World of Assassination. Студия IO Interactive, создавшая Hitman, также объявила о разработке новой игры о Джеймсе Бонде для консоли.

Nintendo поделилась дополнительными техническими подробностями о Switch 2. Встроенные динамики Switch 2 были модернизированы с поддержкой 3D-звука, а новая подставка обеспечивает более надежную поддержку при различных углах обзора. Онлайн-сеть компании Nintendo Switch Online расширит свою библиотеку новыми загружаемыми ретро-играми от GameCube и других классических систем, включая The Legend of Zelda: The Wind Waker и Soulcalibur II. Новый игровой контроллер GameCube также будет доступен для покупки в связи с запуском Switch 2.

Switch 2, как и ее предшественница, представляет собой гибридную систему. Она позволяет пользователям играть в игры на встроенном экране или подключаться к телевизору, легко переключаясь между ними. Консоль также обеспечивает полную обратную совместимость с большинством оригинальных игр Switch, а обновленные версии для Switch 2 будут иметь улучшенные визуальные эффекты.

Первый Switch произвел революцию в гейминге, объединив домашние и портативные игры, вдохновив множество брендов компьютерных игр на аналогичный подход. Switch 2 стал самым значительным выпуском аппаратного обеспечения от Nintendo с момента выхода оригинальной версии в 2017 году. Nintendo продала около 150 миллионов устройств оригинальной версии Switch, уступив только Nintendo DS, продажи которой достигли 154 миллионов единиц, согласно веб-сайту компании.

Как сообщила Nintendo, Switch 2 поступит в продажу 5 июня по цене 449,99 долларов.

#nintendo #switch 2
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