Поскольку воровство смартфонов является вполне распространённым явлением в Индии, многие пользователи уже готовы к последствиям — после происшествия блокируют SIM-карту, сообщают в полицию, пытаются отследить устройство и т. д. Недавний случай по-своему уникален — преступник вернулся к ограбленному и сам вернул ему украденный гаджет, продемонстрировав полное разочарование продукцией Samsung.

Как сообщил в Twitter пользователь Дебаян Рой (Debayan Roy), в метро Дели человек в чёрной маске выхватил из рук его Samsung Galaxy S10 Plus и бросился бежать, а потерпевший незамедлительно пустился в погоню. Внезапно злоумышленник развернулся и побежал назад к владельцу смартфона со словами «Bhai Mujhe Laga One Plus 9 pro model hai» (Брат, я думал, что это OnePlus 9 Pro), уронил смартфон Samsung на пол и окончательно скрылся.

Хотя Galaxy S10 Plus и не является новейшей моделью, в прошлом это флагманский вариант, до сих пор стоящий на рынке подержанных устройств относительно больших денег. Остаётся только гадать, был ли пользователь Twitter оскорблён таким пренебрежением его подержанным устройством или это была весьма неуклюжая попытка интернет-продвижения OnePlus 9 Pro.