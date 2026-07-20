Компания BrainCo продемонстрировала на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае первую интегрированную систему, позволяющую управлять роботами — от манипуляторов до антропоморфных машин — исключительно с помощью сигналов мозга.

Американский стартап Neuralink имплантирует чипы в мозг, а китайская BrainCo пошла по пути неинвазивных интерфейсов. На конференции WAIC компания показала платформу, которая считывает электрическую активность коры головного мозга через электроэнцефалографическую гарнитуру, а затем с помощью алгоритмов искусственного интеллекта преобразует намерения пользователя в команды для робота — будь то схватить чашку механической рукой или направить робота-собаку по заданному маршруту.

Изображение: interestingengineering.com

Как пояснила старший вице-президент BrainCo Никс Хэ, главный вызов современной робототехники — не сделать машину сильнее, а научить её понимать человека. Именно здесь, по мнению разработчиков, и кроется настоящий прорыв. Платформа позволяет не только управлять роботом силой мысли, но и генерировать массивы поведенческих данных, которые можно использовать для обучения «воплощённого ИИ» (embodied AI). В отличие от виртуальных симуляций, здесь фиксируется реальное взаимодействие человека с физическим миром. Отмечается, что это именно тот материал, которого сегодня остро не хватает для прогресса в области автономных роботов.

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Аналитики HSBC в недавнем отчёте отмечали, что сектор человекоподобной робототехники в Китае всё ещё испытывает дефицит качественных реальных данных, а коммерциализация таких систем находится на расстоянии нескольких лет. Платформа BrainCo предлагает один из возможных путей восполнения этого пробела, совмещая реальное исполнение, человеческие демонстрации и виртуальные сценарии.

При этом разработчики признают ограничения неинвазивных методов: сигналы ЭЭГ слабее и зашумленнее, чем у имплантируемых устройств, поэтому точность и стабильность работы остаются главными техническими барьерами. Компания пока не опубликовала детальных данных о производительности системы в реальных условиях. Тем не менее сама концепция знаменует сдвиг в восприятии того, где находится следующий рубеж робототехники: не в мощности железа, а в глубине взаимопонимания между машиной и человеком.