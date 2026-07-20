Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Китайская BrainCo представила платформу для управления роботами силой мысли
Компания BrainCo продемонстрировала на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае первую интегрированную систему, позволяющую управлять роботами — от манипуляторов до антропоморфных машин — исключительно с помощью сигналов мозга.
реклама

Американский стартап Neuralink имплантирует чипы в мозг, а китайская BrainCo пошла по пути неинвазивных интерфейсов. На конференции WAIC компания показала платформу, которая считывает электрическую активность коры головного мозга через электроэнцефалографическую гарнитуру, а затем с помощью алгоритмов искусственного интеллекта преобразует намерения пользователя в команды для робота — будь то схватить чашку механической рукой или направить робота-собаку по заданному маршруту.

Изображение: interestingengineering.com

Как пояснила старший вице-президент BrainCo Никс Хэ, главный вызов современной робототехники — не сделать машину сильнее, а научить её понимать человека. Именно здесь, по мнению разработчиков, и кроется настоящий прорыв. Платформа позволяет не только управлять роботом силой мысли, но и генерировать массивы поведенческих данных, которые можно использовать для обучения «воплощённого ИИ» (embodied AI). В отличие от виртуальных симуляций, здесь фиксируется реальное взаимодействие человека с физическим миром. Отмечается, что это именно тот материал, которого сегодня остро не хватает для прогресса в области автономных роботов.

реклама

Аналитики HSBC в недавнем отчёте отмечали, что сектор человекоподобной робототехники в Китае всё ещё испытывает дефицит качественных реальных данных, а коммерциализация таких систем находится на расстоянии нескольких лет. Платформа BrainCo предлагает один из возможных путей восполнения этого пробела, совмещая реальное исполнение, человеческие демонстрации и виртуальные сценарии.

При этом разработчики признают ограничения неинвазивных методов: сигналы ЭЭГ слабее и зашумленнее, чем у имплантируемых устройств, поэтому точность и стабильность работы остаются главными техническими барьерами. Компания пока не опубликовала детальных данных о производительности системы в реальных условиях. Тем не менее сама концепция знаменует сдвиг в восприятии того, где находится следующий рубеж робототехники: не в мощности железа, а в глубине взаимопонимания между машиной и человеком.

#китай #робототехника #neuralink #интерфейс #brainco #waic #интерфейс человек-робот
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $500 млрд после IPO
Энтузиаст подсоединил к RTX 3080 одиннадцать вентиляторов и добился заметного снижения температуры
Airbus получила заказ на 55 самолётов от авиакомпаний Китая на сумму 12,4 миллиарда долларов
Китайская компания Shanghai Xingshu запустила на орбиту первую группу спутников для дата-центров
Маркетинговые изображения часов Samsung Galaxy Watch 9 указали на доступные цветовые варианты
Эксглава Intel рассказал о высмеивании GPU NVIDIA, работе с Джобсом и о будущем квантовых вычислений
Разработчикам предложили уместить игру на 3,5-дюймовую дискету за призовой фонд в $750
Компания Xpeng представила в Германии компактный электрический кроссовер Mona L03
Акции SpaceX упали в цене после отмены запуска космического корабля Starship
Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Обновлённая RTX 5060 от Yeston получила урезанный GPU от RTX 5070 и 16-контактный разъём питания
Гости технологической выставки WAIC могли прокатиться верхом на четвероногом роботе
PlayStation использует ботов для защиты решения отказаться от физических дисков
Застывший металл или песок: загадочные дюны Марса поразили ученых
Моддер запустил GTA III внутри GTA San Andreas на внутриигровом телевизоре
В Китае прошёл первый турнир по смешанным единоборствам между человекоподобными роботами
RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
В США доля продаж автомобилей с механическими трансмиссиями опустилась ниже 1%
Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх

Популярные статьи

«Нормал», «Человек, который рисовал деньги»: обзор новых фильмов (субъективно)
PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Развенчиваем мифы про Linux: энергопотребление
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Robinhood Chain - L2 решение от брокера с оценкой $5,77 миллиарда. Взаимодействуем с новой сетью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter