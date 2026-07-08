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У ПД-8 даже при сохранении проблем с импортными комплектующими на 10% выросла экономичность
Авиационные эксперты высказали две точки зрения по поводу перспектив импортозамещённого Superjet 100. С одной стороны, новый двигатель ПД-8 демонстрирует лучшую топливную эффективность по сравнению с предшественником. С другой — замена силовой установки не решает вопрос с десятками других иностранных компонентов, критичных для эксплуатации.
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Вопросы дальнейшей эксплуатации самолётов SSJ-100 после перехода на отечественные двигатели ПД-8 продолжают обсуждаться в авиационной отрасли. Эксперты выделяют как технические преимущества новой силовой установки, так и системные проблемы, связанные с иностранными комплектующими.

Изображение: ChatGPT

Исполнительный директор агентства Aviaport Олег Пантелеев сообщил, что ПД-8 опережает российско-французский SaM146 по удельному расходу топлива примерно на 10 процентов. Эта задача была заложена в техническое задание на этапе разработки двигателя и, по его словам, успешно решена. Для авиакомпаний топливная эффективность является существенной статьёй эксплуатационных расходов, поэтому замена двигателей на ПД-8 должна положительно сказаться на экономике полётов.

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Однако авиационный эксперт, бывший аудитор Airbus Андрей Патраков, обратил внимание на то, что проблемы Superjet 100 не ограничиваются силовой установкой. Оригинальная версия самолёта более чем на 80 процентов состояла из импортных компонентов, и по мере выработки их ресурса потребуется замена. В отличие от массовых Airbus A320 и Boeing 737, для которых существует развитая сеть альтернативных поставщиков запчастей, у SSJ-100 подобная экосистема отсутствует, что делает обслуживание самолёта критически зависимым от иностранных поставок.

По предварительным данным, программа ремоторизации примерно 50 воздушных судов может обойтись в сумму около 115 миллиардов рублей, или примерно 2,3 миллиарда на один лайнер. При этом, как отмечал слесарь рыбинского завода ОДК-Сатурн Егор Матюшов, сборка ПД-8 мало чем отличается от SaM146, однако требования к новому двигателю были ужесточены.

Таким образом, хотя замена двигателей на ПД-8 решает вопрос топливной эффективности, системная проблема импортных комплектующих сохраняется и может стать критическим ограничением для дальнейшей эксплуатации Superjet 100.

#ростелеком #пд-8 #одк #объединённая двигателестроительная корпорация #ремоторизация #superjet-100 #sam-146
Источник: www1.ru
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