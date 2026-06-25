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Ростех приступил к сборке серийных двигателей ПД-8 для «Суперджета»
Для ускорения производства введено около 100 единиц нового оборудования, первые поставки заказчику ожидаются в ближайшее время.
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Рыбинское подразделение «ОДК-Сатурн», входящее в ОДК Ростеха, начало сборку ПД-8, предназначенных для отечественного «Суперджет». Для интенсификации производства завод задействовал около сотни новых станков и установок. Первые серийные образцы планируют передать авиастроителям уже в ближайшие месяцы.

Изображение: Qwen


Двигатель ПД-8 разработан и производится в Российской Федерации. В этом месяце двигатель успешно прошёл сертификацию и получил документ, подтверждающий её соответствие действующим нормам. Техническая подготовка производства и отладка кооперационных связей велись параллельно с сертификационными мероприятиями, что позволило сократить переходный период между испытаниями и выходом в серию.

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В Ростехе подчеркнули уникальность проекта: создание двигателя заняло всего шесть лет. Это в 2 раза быстрее, чем в среднем требуется в мировой авиационной индустрии. В конструкцию внедрено 17 новых технологических решений. В данный момент перед заводчанами стоит задача организовать стабильное серийное производство.

Для этого на «ОДК-Сатурн» закуплено и установлено около 100 единиц высокоточного оборудования, включая режущий и контрольно-измерительный инструмент. Как сообщил генеральный директор предприятия Илья Конюхов, первые моторокомплекты уже произведены. Их отправка на авиазавод и последующий монтаж на SJ-100 запланированы в кратчайшие сроки. Производственные линии готовы к работе в интенсивном режиме. Помимо «Суперджет-100», установка будет использоваться на самолётах-амфибиях Бе-200, выпускаемых Объединённой Авиастроительной Корпорацией Ростеха.

#россия #импортозамещение #ростех #пд-8 #одк #двигателестроение #объединённая двигателестроительная корпорация #серийное производство #одк-сатурн
Источник: rostec.ru
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