Жанр стратегических игр, традиционно наиболее широко представленный на ПК, как игровой платформе, уже много лет находится в упадке. В первую очередь - из-за кризиса идей, почти все новые игровые механики как стратегий в реальном времени, так и пошаговых, и экономических, были придуманы и обкатаны еще в конце 1990-х и начале 2000-х годов. В результате мы получаем один и тот же, уже набивший оскомину, геймплей, в разных декорациях.

Закажи юнитов в нужном здании, обведи мышкой отряд, отправь правой кнопкой мыши на вражескую базу и это нужно повторить снова и снова, бесчисленное количество раз в разных играх уже 30 лет подряд. Разработчики игр, конечно же, понимают это и за последние годы мы видим попытки внедрения в стратегии механик выживания, rogue-like, карточных игр, башенной защиты и автобаттлеров, способных хоть как-то разнообразить привычный геймплей. И стоит признать, в некоторых стратегиях эти механики очень пошли на пользу геймплею.

Изображение: Anno 117: Pax Romana

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Крупные студии разработчики, обладающие большими бюджетами, пробуют идти по пути наращивания количества разнообразного контента в игре и повышения качества, начиная от графики и заканчивая озвучкой, музыкой и сценариями. Ярким примером такой стратегии стала экономическая стратегия Anno 1800 от компании Ubisoft, которая, похоже, станет примером очень качественной высокобюджетной стратегии на долгие годы. И небольшим разработчикам даже не стоит пытаться переплюнуть компанию Ubisoft, поднявшую в этой игре планку качества на недосягаемую высоту. Причем, похоже, даже для себя самой.

Еще стоит отметить такую тенденцию, как выпуск стратегий в ранний доступ, где они могут находится годами в ожидании релиза, причем практически в готовом состоянии и это не мешает миллионам геймеров с азартом играть в них, попутно помогая разработчику довести игру до совершенства и исправив все баги. И в сегодняшней подборке игр мы посмотрим не только на те игры, что уже вышли в релиз, но и на те, что все еще находятся в раннем доступе, но в которые уже вполне можно играть без каких-либо проблем.

Итак, давайте взглянем на стратегические игры разных поджанров - от RTS и экономических, до глобальных и пошаговых, вышедших за последние три года на ПК, в релиз или находящихся в играбельном состоянии в раннем доступе, и которые нельзя пропустить геймеру, предпочитающему этот жанр игр.

Frostpunk 2

Изображение: Frostpunk 2

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После успеха первой части игры, удачно сочетающей в себе экономический симулятор и механики выживания, компания разработчик - 11 bit studios, быстро принялась за работу над второй частью. Стратегия Frostpunk 2 вышла в 2024 году, и, хотя успеха первой части добиться игре не удалось, пропускать ее никак нельзя. Нас опять ждет мрачный симулятор выживания в замерзающем мире, где мы будем управлять общиной, принимая тяжёлые этические решения. Баланс между надеждой и отчаянием, жёсткие условия и социальные конфликты — главные особенности геймплея.

Songs of Conquest

Изображение: Songs of Conquest

Похоже, Heroes of Might and Magic III будет навсегда оставаться для большинства любителей пошаговых стратегий эталоном и образцом идеальной игры. О чем говорят многочисленные попытки разных разработчиков создать что-то похожее. Вот и ностальгическая пошаговая стратегия Songs of Conquest, вышедшая в релиз в 2024 году, от разработчика Lavapotion, имеет очень похожий геймплей. Собирайте армии, исследуйте фэнтезийные земли и сражайтесь в тактических боях, захватывая ресурсы и собирая артефакты. Эстетика 1990‑х годов и глубокая проработка кампаний создают особую атмосферу, но, на мой взгляд, создатели немного переборщили с «пикселизацией» картинки.

Manor Lords

Изображение: Manor Lords

Реалистичный симулятор средневекового города, разрабатываемый студией Slavic Magic, вышел в ранний доступ в 2024 году и дата релиза пока не объявлена. Однако стратегия уже вполне играбельна и имеет армию преданных фанатов. Игра отличается тщательной проработкой деталей - от планировки улиц и тактики сражений, до сложной экономики и логистики. Битвы и осады проработаны детально, а визуальный стиль хорошо передаёт дух эпохи.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Изображение: Heroes of Might and Magic: Olden Era

Пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era, разрабатываемая студией Unfrozen - приквел к первым частям серии Heroes of Might and Magic, вышла в ранний доступ в апреле 2026 года и уже имеет огромное количество обзоров в Steam, большинство из которых положительны. Это возвращение к классике HoMM III: классические герои, магия и эпичные битвы на гексагональной карте. Новая история в знакомой вселенной с расширенными механиками фракций, вызвала просто ажиотажный интерес к игре со стороны как новых игроков, так и преданных фанатов серии.

Drop Duchy

Изображение: Drop Duchy

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Управляйте герцогством, где каждый выбор влияет на судьбу земель. Ресурсы ограничены, враги не дремлют, а амбиции велики — игроку приходится балансировать между развитием и случайными рисками в этом гибриде тетриса и экономической стратегии. Проект студии Sandbox Strategies вышел в 2025 году и является самой необычной стратегией-головоломкой в этой подборке.

Sid Meier's Civilization VII

Изображение: Sid Meier's Civilization VII

Глобальная стратегия Sid Meier's Civilization VII, разработанная студией Firaxis Games, повторила судьбу шестой части серии. Сразу после выхода игры в 2025 году игроки встретили ее в штыки - уж слишком много нововведений по сравнению с прошлой частью и не все они понравились фанатам серии. Но, с каждым патчем седьмая «Цива» становится все более похожа на игру, в которую мы будем играть еще годы. Игрокам, как и в других играх серии придется вести цивилизацию сквозь тысячи лет, от каменного века до далекого будущего. Дипломатия, наука, культура и войны — всё переплетено в этой масштабной стратегии, каждая игровая сессия в которой может растянуться на пару недель.

Farthest Frontier

Изображение: Farthest Frontier

Наконец-то, после нескольких лет в раннем доступе, вышла в релиз игра Farthest Frontier от студии Crate Entertainment, являющаяся одной из самых сложных стратегий с элементами выживания на сегодняшний день. Это последовательница знаменитой игры-первопроходицы этого жанра – Banished, но имеющая гораздо более высокую сложность и широту геймплейных механик. Стройте поселение на диких землях, боритесь с природой, болезнями и нехваткой ресурсов. Реалистичные циклы сезонов и сложная экономика делают выживание настоящим испытанием.

Tempest Rising

Изображение: Tempest Rising

Tempest Rising - это классическая динамичная RTS с современными боевыми конфликтами, созданная студией Slipgate Ironwork в 2025 году. Здесь нам предстоит захватывать территории, использовать уникальные способности фракций и адаптироваться к очень быстро меняющейся обстановке на поле боя. Идеальный подарок для любителей серий стратегий Command & Conquer и StarCraft.

Anno 117: Pax Romana

Изображение: Anno 117: Pax Romana

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Когда-то давным-давно студия Ubisoft решила, что годы действия в играх серии Anno будут в сумме равны числу «девять» и стала заложником этого, довольно нелепого решения. В результате мы уже побывали в разных эпохах - в 1602, 1503, 1701, 1404, 2070, 2205 и 1800. И теперь, чтобы хоть как-то разнообразить геймплей, разработчики отправили нас в 117 год, где нам предстоит развивать древне римскую провинцию: строить города, налаживать торговлю и управлять культурным уровнем поселений. Экономика, сложная логистика и дипломатия — ключевые элементы игр серии Anno, в Anno 117: Pax Romana выполнены на высоте, но по-настоящему игра раскроется только после выхода всех DLC.

Timberborn

Изображение: Timberborn

Необычный экономический симулятор от студии Paintbucket Games, где нам предстоит управлять колонией бобров, вышел в релиз из долгого периода раннего доступа в марте 2026 года. Приготовьтесь возводить плотины и решать экологические проблемы, заботится о жилищах для бобров и их пропитании, что с ростом колонии будет делать все сложнее. Инженерия и выживание в гармонии с природой — главная фишка этой необычной игры.

Diplomacy is Not an Option

Изображение: Diplomacy is Not an Option

В этой игре от студии Door 407 мы будем оборонять город от бесконечных волн врагов. А чтобы выдержать все усиливающиеся атаки, нужно развивать инфраструктуру, неустанно улучшать оборону и принимать быстрые тактические решения.

Songs of Silence

Изображение: Songs of Silence

Мрачная тактическая стратегия от студии Happy Broccoli Games вышла в 2024 году и сразу привлекла внимание необычным сеттингом. Здесь мы будем исследовать загадочный мир, сражаться в пошаговых боях и раскрывать тайны довольно интересного сюжета. Атмосфера безысходности и глубокая проработка лора выделяют игру среди аналогов.

Итоги

Как видите, несмотря на кризис жанра и определенное затишье - топовых стратегий за последние годы вышло так мало, что пересчитать их можно по пальцам одной руки, найти, во что поиграть любителю стратегий все равно можно без проблем. А еще радует то, что системные требования стратегий на ПК остаются самыми доступными по сравнению с многими другими жанрами.

Самые требовательные игры из этой подборки - Anno 117: Pax Romana и Sid Meier's Civilization VII, без проблем пойдут на таких видеокартах, как Intel Arc B580 или GeForce RTX 5050. А уж на GeForce RTX 5060 и вовсе будут летать. Да и процессор для современных стратегий нужен среднего уровня, хватит шестиядерника Ryzen 5 5600X или Core i5-14400F.

Кстати, в это блог вошли не все стратегии, вышедшие за последние три года, достойные вашего внимания. И вскоре я напишу вторую часть блога, в котором расскажу еще о 12 играх этого жанра. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года

На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит

Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой

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