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#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей

PlayStation десятилетиями считалась самой доступной игровой платформой. Но что будет, если убрать дешевые игры, вторичный рынок и главный козырь в виде эксклюзивов?
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25 июня открыли предзаказы на Grand Theft Auto VI, а следом Sony объявила о прекращении выпуска игр на физических носителях. Со знаменательных событий прошло три недели, однако страсти с каждым днем накаляются лишь все сильнее. Активисты и неравнодушные геймеры активно поливают грязью решение руководства PlayStation и создают десятки различных инициатив. В геймерских кругах творится настоящая вакханалия, и пользователи персональных компьютеров не до конца понимают, что на самом деле случилось.

Сегодня на пальцах сравню две экосистемы в лоб и расскажу, в чем заключается принципиальная разница между консольными пользователями и геймерами на боярской платформе.

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Источник: Официальный пресс-кит Rockstar Games

Релиз Steam Machine от компании Valve

Странное и неоднозначное устройство с сырой начинкой и конской стоимостью. Нас гаджет интересует с точки зрения цены, производительности и позиционирования на игровом рынке. По заявлению Valve, новое творение сумрачного гения производительнее 70% игровых устройств. Это отправная точка сегодняшнего повествования.

Без учета суеты вокруг памяти в 2026 году Steam Machine слабее шестилетней PlayStation 5 и производительнее подавляющего числа устройств, зарегистрированных в Steam.

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В интернете очень любят рассказывать про «боярскую» платформу, но по факту у большинства «под столом» стоит древнее корыто за пару пачек чипсов. Игровое хобби – финансово затратное занятие, и консоли позволяют огромному числу геймеров влиться в него без существенных вливаний.

Покупка консоли и актуального железа не отменяет того факта, что у активного геймера не так много денег, чтобы покупать игры за полную стоимость на старте.

Сильнейшая сторона «боярской» платформы

Ниже скриншот моего игрового аккаунта в Good Old Games, он же GOG. Более двухсот лицензионных игр разной направленности. Аккаунт давно заброшен и редко пополняется новыми тайтлами, но даже при таком подходе библиотека сравнима с моим активным профилем в PSN. На него я не потратил ни копейки.

Источник: Интерфейс личной библиотеки пользователя на платформе GOG.com

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Аналогичная ситуация с моим профилем в Epic Games Store. Я пропускал раздачи первые три года и на данный момент моя библиотека лицензионных игр перевалила за 250 проектов. И вновь я не отдал ни копейки за море контента.

Источник: Интерфейс еженедельной раздачи видеоигр на платформе Epic Games Store

Долгое время специализировался на Steam: суммарно за 14 лет потратил около $10, чтобы разблокировать торговую площадку Steam и несколько раз изменить регион на более удобный с точки зрения валюты и цен.

Источник: Интерфейс личного профиля игрока на игровой платформе Steam от Valve

Я не халявщик, я партнер

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Сегодня мало времени уделяю ПК-платформе, так как у нее есть несколько существенных недостатков в плане потребления контента, но с точки зрения экономии на играх у нее нет конкурентов. На персональных компьютерах, без использования «зеленого магазинчика», можно полностью находиться в легальном поле и потреблять лицензионный контент. Существуют десятки способов добавить большинство топовых игр в свою библиотеку.

Можно долго рассусоливать про «где играть удобнее», но во главе вопроса всегда стоит «где играть дешевле».

Смена поколений и обратная совместимость

У меня в библиотеке Steam до сих пор без проблем можно запустить игры, купленные 14 лет назад. И речь идет о проектах, которым давно стукнуло 20+ лет. Нажимаешь кнопочку – и запускаешь.

Источник: Интерфейс личного профиля игрока на игровой платформе Steam от Valve

Нет никаких вопросов с обратной совместимостью, закрытыми серверами или сменой поколений. Купил – игра твоя, и можешь запускать ее на любой актуальной системе. Нажал кнопочку – и пошла загрузка. Есть большое число заброшенных тайтлов, но и для них, в связи с отсутствием поддержки на новых системах, выходят патчи.

Источник: Интерфейс личного профиля игрока на игровой платформе Steam от Valve

Дисковые издания игр для ПК

Бытует мнение, будто пользователи персональных компьютеров отказались от физических изданий игр и полностью перешли в цифровую эпоху. Но это не так. Хоть цифра и занимает 99,9% рынка, физические издания до сих пор существуют. Просто они перешли из ниши ширпотреба в элитарный клуб.

Источник: Комплектация коллекционного издания Titan Quest от издательства THQ Nordic

До сих пор выходят коллекционные и лимитированные издания. Просто многим они не по карману, но поклонники готовы нести свои деньги и расхватывают все лоты еще на этапе предзаказов. Уникальность состоит в том, что вам не нужно разрешение и технологии платформодердателя для изготовления дисков – это обычные штамповки без секретных технологий.

Сильная сторона консольного гейминга

Включил – и играешь. Между тобой и запуском игры минимальные тайминги. Абсолютно все долгое время крутилось вокруг синергии пользователя и контента. Для запуска игры нужно всего два клика. Первый – включить устройство, второй – запустить игру. И это работает из коробки без танцев с бубном.

За минимальную сумму вы получаете максимальный комфорт. Многие недостатки уходили на второй план. Удобство использования, простая инфраструктура и отсутствие читеров перевешивали все остальное.

Источник: Natalia Bostan / Shutterstock

Налог на онлайн и подписки

Если вы новичок, то некоторые моменты использования контента на консолях могут вас расстроить. Например, платный онлайн в платных играх. Но данная особенность сильно раздута и не соответствует реальному положению дел.

Этот налог платят в основном поклонники EA SPORTS FC 26 либо Call of Duty. Но эти люди играют только в одну-единственную игру на протяжении всего ее жизненного цикла. Аналогично с GTA V или Helldivers 2. Люди годами сидят в одной игре и больше ни на что не тратят денег. Но подобных проектов с каждым годом становится все меньше.

Бюджет Fortnite давно перевалил за $2 млрд. Как бы предстоящую GTA VI ни называли самой дорогой игрой в истории, ей далеко до мастодонтов жанра Free-to-play. Условно-бесплатные игры давно перестали быть проектами, сотканными на коленке.

Экономия на играх в PlayStation Store

В 2020 году Sony официально перестала продавать ключи для своих игр на сторонних площадках. Раньше можно было урвать топовые эксклюзивы за пару шекелей на цифровой барахолке. Скажу больше – именно так сформировалась половина моей библиотеки.

Например, Amazon выдавал купон на $5 за регистрацию в мобильном приложении, после чего на скидках спокойно бралась игра практически бесплатно. А еще были кэшбэки, промоакции и подобные предложения – взять ключ в стороннем магазине часто удавалось со скидкой 90–95% или вообще бесплатно. Но лавочку полностью прикрыли. Теперь игру можно взять в одном-единственном месте. Более того, скидки на игры заметно сократились.

Источник: Ассортимент игр серии PlayStation Hits от компании Sony Interactive Entertainment

Еще самураи отменили инициативу PlayStation Hits – традицию, существовавшую с 1997 года. Самые популярные и покупаемые тайтлы с $60 официально дешевели до $20, и уже на эту цену накладывалась скидка в 75%.

На крупных распродажах можно было забить свою библиотеку доверху и наслаждаться самыми востребованными проектами без финансового ущерба для семейного бюджета.

Консоли – это устройство для геймера с ограниченным бюджетом

В интернете создается неправильное представление об обычном геймере. На примере Steam Machine и статистики Valve можно заметить, что у рядового поклонника видеоигр не так много денег для удовлетворения своих потребностей. Консоли, помимо удобства использования, частично решают вопрос с доступностью железа. Минимум вложений – максимум возможностей.

Долгое время между PlayStation и рядовым геймером существовала синергия. Одни имели возможность предоставлять услуги, другие – выбирать, куда и на что тратить свои финансы. Хоть игры и оставались дорогим удовольствием, всегда существовали альтернативные варианты.

#NoDiscNoBuy

С января 2028 года Sony закрывает абсолютно все лазейки и возможности экономить на играх.

  • Ключей у сторонних площадок больше нет.
  • Инициатива PlayStation Hits закрыта.
  • Базовая стоимость игр и цена подписок выросли.
  • Вторичный рынок закрыт.

Консоль из бюджетного гаджета для народных масс превращается в элитарное устройство для избранных. А в это время на конкурирующем рынке персональных компьютеров развитие идет семимильными шагами. Интеграция геймпадов, античит-системы, лояльное отношение платформодержателей. Чаша весов все сильнее склоняется не в сторону Sony.

Послесловие

PlayStation теряет свое главное преимущество – доступность. Параллельно с этим флагманская фишка с легендарными «эксклюзивами» перестает работать из-за увеличения сроков разработки и смены стратегии Sony. Японцы серьезно сократили функционал устройства, увеличили количество рекламы на главном экране и постепенно лишили пользователей привычных способов экономить на играх. Гаджет перестает быть комфортным в использовании.

А в это время конкурент растет семимильными шагами.

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