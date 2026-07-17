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3D-подвесное шасси, адаптивная мощность и другие характеристики последнего поколения позволят сделать окна чистыми без усилий
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Дождь, пыль и другие неприятности тёплого времени года заставляют мыть окна чаще обычного. В классических магазинах и онлайн нет недостатка предложений в категории роботов-мойщиков, и одним из этих предложений является модель HUTT DDC55PRO. Это устройство создано с целью автоматической очистки пластиковых окон, панорамных балконов, вертикальных и горизонтальных поверхностей. В число этих поверхностей могут входить стекло, дерево, ткань.
Мощность робота составляет 72 Вт, его размеры — 293 × 141 × 80 мм, тогда как сила прижатия равна 55 Н. При ёмкости аккумулятора 500 мАч продолжительность работы устройства в режиме резервного всасывания достигает получаса.
Ёмкости резервуара для моющего средства в 80 мл хватает на мойку окон площадью 60 м². Пиковое разрежение равно 5400 Па, тогда как ультразвуковое распыление за один цикл подаёт до 2000 мл воды.
Имеется также запатентованная технология 3D-подвесного шасси и двойная мотор-ротационная система. Именно благодаря им робот способен мыть как минимум 32 вида покрытий.
Чтобы устранить грязь в кромках окон и рамках, мойщик обладает плотными микрофибровыми насадками с выступом салфетки на расстояние 6 мм. Алгоритм HUTTHINK 6.0 отвечает за автоматическое изменение мощности всасывания, чтобы не повредить наиболее хрупкие поверхности.
Размер окон измеряется датчиками, благодаря чему формируется оптимальный маршрут мытья. Грузоподъёмность страховочного троса достигает 148 кг, поэтому робот не сможет упасть.
На выбор предлагаются сухой и влажный режимы мытья, а восемь уровней защиты за 0,04 секунды активируют компенсацию давления и включают звуковое оповещение. Это повышает эффективность и безопасность уборки даже на больших высотах.
В комплект поставки робота-мойщика входит он сам, вращающиеся диски, пульт дистанционного управления, микрофибровые салфетки, страховочный трос, адаптер питания, ёмкость для воды, распылительная насадка и подробное руководство пользователя.
Стать обладателем HUTT DDC55PRO по выгодной цене в настоящее время можно в магазинах Яндекс и AliExpress.