По его словам, запуск серийного производства в декабре 2027-го — это гадание на кофейной гуще. Ранее эксперты называли сертификацию главным тормозом проекта.

В российской авиационной отрасли звучит всё больше оптимистичных заявлений о превосходстве МС-21-310 над западными конкурентами — Boeing 737 и Airbus A320. Однако заслуженный пилот СССР Олег Смирнов считает, что до реального начала эксплуатации ещё очень далеко. По его словам, пока нет никаких сигналов, что лайнер действительно поднимется в воздух с пассажирами в 2027 году.

Изображение: Flux

«Его хвалят, называют лучшим в мире, говорят, что по технологиям он обгоняет Boeing и Airbus. И теоретически это действительно так. Для нас, профессионалов, это отрадно. Самолёт замечательный, но только в теории» — отметил Смирнов. Пилот допустил, что в декабре 2027-го первый серийный борт всё же может взлететь, но назвал такие прогнозы не более чем «гаданием на кофейной гуще».

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Ранее эксперты неоднократно отмечали, что МС-21 выигрывает у конкурентов за счёт более современной архитектуры крыла и конструкционного потенциала. Композитные материалы, улучшенная аэродинамика и импортозамещённые системы действительно дают лайнеру преимущества перед устаревающими конструкциями Boeing и Airbus.

Однако главная проблема, по мнению специалистов, — не технические характеристики, а сертификация. Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев ранее прямо называл затянувшийся цикл «испытания — доработки — новая сертификация» основным тормозом для развития всего российского авиапрома. Каждое изменение в конструкции требует новых проверок, а это растягивает сроки на годы.

Таким образом, техническое превосходство МС-21 над конкурентами — это факт. Но превратить его в реально летающий серийный самолёт в ближайшие пару лет, по мнению ветерана авиации, почти невозможно. И для этого нужны не громкие заявления, а системная работа конструкторов, сертификационных органов и промышленности. Пока же остаётся только ждать.