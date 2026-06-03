Маркетплейс тестирует внутреннее приложение для общения сотрудников, которое в перспективе планирует вывести на рынок.

Один из крупнейших российских маркетплейсов, Wildberries, приступил к разработке собственного мессенджера. Об этом в публичном выступлении сообщила основательница компании, глава объединённой структуры Wildberries & Russ Татьяна Ким.

Изображение: Grok

На данный момент приложение запущено в тестовом режиме — его используют исключительно сотрудники компании. Однако, как подчеркнула Ким, мессенджер изначально создавался как решение внутренних коммуникационных задач, но в планах маркетплейса — доработать продукт и вывести его на российский и зарубежный рынки. По её словам, чтобы приложение стало востребованным, в нём должно появиться «что-то новенькое, что-то необычное» — функция, которая выделит его среди уже существующих аналогов.

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Инициатива создания собственного сервиса для обмена сообщениями возникла после объединения Wildberries с оператором наружной рекламы Russ. Компания, получившая название РВБ, активно ищет пути расширения своей цифровой экосистемы.

Параллельно Wildberries развивает платформу для видеошопинга под названием Wibes. Внутри этого сервиса уже реализована возможность пересылки понравившихся видеороликов другим пользователям, а также функция оставления комментариев к ним. Татьяна Ким не исключила, что в ближайшем будущем в Wibes появятся групповые чаты, что превратит платформу не просто в инструмент покупок, но и в полноценное коммуникационное пространство для покупателей.