Балашихинская компания «Рубин» разработала и представила первые российские колёса-тормозные системы для пассажирских самолётов МС-21 и SJ-100. Презентация прошла на Международном форуме по безопасности в Подмосковье.

Новые узлы предназначены для импортозамещённых версий лайнеров. Ранее аналогичные системы поставлялись из-за рубежа. Как сообщил представитель предприятия Михаил Пестраков, колёса-тормоза уже успешно прошли испытания в разных погодных условиях — от жары до низких температур. Система отвечает за эффективное торможение самолёта во время движения по взлётно-посадочной полосе сразу после приземления.

Изображение: Flux

Помимо самих колёс-тормозов компания продемонстрировала серийный гидронасос собственной разработки а также блок управления торможением БУТ. Этот модуль обрабатывает сигналы с датчиков и дозирует тормозное усилие в зависимости от скорости загрузки самолёта и состояния полосы. По словам разработчиков блок БУТ является «мозгом» всей тормозной системы.

Отдельной сложной задачей для создателей импортозамещённого МС-21 стало композитное крыло. Инженерам «Яковлева» пришлось фактически заново формировать российскую школу расчёта и проектирования силовых элементов из полимерных композиционных материалов. Это потребовало пересмотра многих технологических решений и проведения десятков стендовых испытаний.

Колёса и тормоза — это те узлы от которых напрямую зависит безопасность посадки. Их импортозамещение закрывает критическое окно уязвимости в поставках запасных частей. Блок БУТ особо важен: он делает систему интеллектуальной и адаптивной под реальные условия. Вместе с композитным крылом эти разработки приближают полностью независимое производство российских среднемагистральных и региональных самолётов.