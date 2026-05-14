Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Двигатель ПД-8 прошёл сертификационные испытания — решена проблема с тягой и сокращён расход топлива
Российский двигатель ПД-8 успешно прошёл сертификационные испытания, набрав более 6500 часов работы, включая проверку ледяным градом, и подтвердил готовность к установке на импортозамещённый SJ-100. Инженерам ОДК удалось решить проблему с тягой и резко снизить удельный расход топлива за счёт 17 новых технологий, включая сверхзвуковую ступень турбины и минимальные радиальные зазоры.

Разработчик авиационных силовых установок — Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) — отчитался о завершении полного объёма сертификационных тестов турбовентиляторного двигателя ПД-8. Суммарное время работы опытных образцов превысило 6500 часов. За этот период агрегаты доказали свою надёжность, безопасность и пригодность к эксплуатации даже в самых суровых условиях.

Источник изображения: Официальный telegram-канал ОДК

«За этими результатами стоит колоссальный труд тысяч сотрудников нашей отрасли. Мы рассчитываем в самое ближайшее время получить сертификат типа, что ускорит сертификацию импортозамещённого самолёта SJ-100, который уже с нетерпением ждут российские перевозчики», — заявили в госкорпорации.

Ранее, чтобы проверить двигатель на живучесть, инженеры изготовили более трёх тонн ледяных гранул диаметром 16 миллиметров. Во время эксперимента ПД-8 был обстрелян ледяными зарядами общей массой 220 килограммов, летевшими со скоростью 240 метров в секунду. Ещё в конце марта в документах Росавиации сообщалось о намерении сертифицировать мотор в апреле. Тогда же в ряде СМИ появилась информация о сложностях с тягой — судя по текущей ситуации, эти трудности удалось преодолеть.

Конструкторам ОДК удалось существенно снизить удельный расход топлива ПД-8. Для этого было внедрено 25 критических технологий, из которых 17 не имеют аналогов в предыдущих разработках. Впервые в истории предприятия в двигателе применили сверхзвуковую ступень турбины высокого давления, где степень расширения газа достигает четырёх. «Иными словами, давление газа на выходе из турбины снижается в четыре раза по сравнению с входным значением», — пояснили специалисты.

Помимо этого, инженеры спроектировали турбину с минимальными радиальными зазорами над рабочим колесом и подобрали оптимальное расстояние между лопатками ротора и неподвижными элементами статора.

«Это нововведение напрямую влияет на удельный расход топлива и относится к числу сложнейших технических решений, характерных для газотурбинных двигателей нового поколения», — добавили в ОДК.

#россия #импортозамещение #ростех #sj-100 #пд-8 #одк #сертификация #объединённая двигателестроительная корпорация #сертификат типа
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
NVIDIA выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой Forza Horizon 6
Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ протестирована в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
На сайте Instant Gaming появилась страница предзаказа на GTA 6
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
Внедорожник Esteo MX российского производства поступит в продажу летом

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter