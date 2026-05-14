Российский двигатель ПД-8 успешно прошёл сертификационные испытания, набрав более 6500 часов работы, включая проверку ледяным градом, и подтвердил готовность к установке на импортозамещённый SJ-100. Инженерам ОДК удалось решить проблему с тягой и резко снизить удельный расход топлива за счёт 17 новых технологий, включая сверхзвуковую ступень турбины и минимальные радиальные зазоры.

Разработчик авиационных силовых установок — Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) — отчитался о завершении полного объёма сертификационных тестов турбовентиляторного двигателя ПД-8. Суммарное время работы опытных образцов превысило 6500 часов. За этот период агрегаты доказали свою надёжность, безопасность и пригодность к эксплуатации даже в самых суровых условиях.

«За этими результатами стоит колоссальный труд тысяч сотрудников нашей отрасли. Мы рассчитываем в самое ближайшее время получить сертификат типа, что ускорит сертификацию импортозамещённого самолёта SJ-100, который уже с нетерпением ждут российские перевозчики», — заявили в госкорпорации.

Ранее, чтобы проверить двигатель на живучесть, инженеры изготовили более трёх тонн ледяных гранул диаметром 16 миллиметров. Во время эксперимента ПД-8 был обстрелян ледяными зарядами общей массой 220 килограммов, летевшими со скоростью 240 метров в секунду. Ещё в конце марта в документах Росавиации сообщалось о намерении сертифицировать мотор в апреле. Тогда же в ряде СМИ появилась информация о сложностях с тягой — судя по текущей ситуации, эти трудности удалось преодолеть.

Конструкторам ОДК удалось существенно снизить удельный расход топлива ПД-8. Для этого было внедрено 25 критических технологий, из которых 17 не имеют аналогов в предыдущих разработках. Впервые в истории предприятия в двигателе применили сверхзвуковую ступень турбины высокого давления, где степень расширения газа достигает четырёх. «Иными словами, давление газа на выходе из турбины снижается в четыре раза по сравнению с входным значением», — пояснили специалисты.

Помимо этого, инженеры спроектировали турбину с минимальными радиальными зазорами над рабочим колесом и подобрали оптимальное расстояние между лопатками ротора и неподвижными элементами статора.