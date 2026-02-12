«Уралкриомаш» разработал и поставил на Восточный системы заправки ракет «Ангара» и охлаждения стартового стола, успешно обеспечившие пуск тяжелой ракеты в 2024 году.

Предприятие «Уралкриомаш», входящее в концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех», разработало и поставило на космодром Восточный передовые комплексы для заправки ракет-носителей «Ангара». Кроме того, было установлено оборудование для подачи воды, необходимое для охлаждения стартового стола. После успешного прохождения всех испытаний системы были введены в эксплуатацию.

В роли заказчика выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), действуя в рамках условий контракта, заключённого с Роскосмосом. Для «Уралкриомаша» создание водяной системы охлаждения стало новым направлением. Ранее предприятие специализировалось в основном на заправочных комплексах. В момент старта установка выдает почти 4,5 тонны воды в секунду под высоким давлением.

Для доставки топлива нафтил инженеры спроектировали железнодорожные вагоны-цистерны новой модели 15-5107 объемом 85 кубометров, сохраняющие работоспособность при температурах от –60 до +50 градусов.

В апреле 2024 года эти системы успешно справились с первым запуском тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В течение 2025 года оборудование было доработано с учётом результатов проведённых испытаний. Генеральный директор предприятия Дмитрий Скоропупов акцентировал внимание на том, что каждый стартовый комплекс представляет собой уникальное сооружение, и коллектив предприятия уже готов к решению новых задач, стоящих перед ними.

«Уралкриомаш» имеет 70-летний опыт создания заправочных систем для космодромов Байконур и Плесецк, ракет «Восток», «Союз», «Протон» и программы «Энергия — Буран». Ранее предприятие участвовало в оснащении первой очереди Восточного для ракет «Союз», включая переход на топливо нафтил.



