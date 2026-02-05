Шведский авиастроительный концерн Saab объявил о планах увеличить ежегодный выпуск новейших истребителей Gripen E/F. Заявление было сделано в ходе Сингапурского авиашоу главой маркетинга программы Gripen Микаэлем Франзеном.

Значительная часть этих мощностей будет расположена за пределами основного сборочного завода в Линчёпинге (Швеция). Ключевую роль сыграет бразильское производство, организованное совместно с Embraer в Сан-Паулу. Первый истребитель, собранный в Бразилии, и он же первый сверхзвуковой самолет, произведенный в Латинской Америке, будет поставлен ВВС Бразилии уже в первом квартале 2026 года. Бразилия является заказчиком модели E/F.

Может быть интересно

Фото:www.flightglobal.com

Помимо Бразилии, заказы на Gripen E/F поступили от Таиланда, Колумбии и ВВС Швеции. Компания также рассматривает перспективные возможности в Португалии, на Филиппинах, в Перу и Украине.

Однако главным стратегическим шансом для Saab считается тендер в Канаде. Правительство страны пересматривает планы по закупке 88 американских F-35A из-за торговых разногласий с США. Saab предлагает организовать локализованное производство Gripen в Канаде по бразильской модели, аргументируя это более низкой стоимостью эксплуатации, высокой готовностью самолетов и адаптированностью конструкции к арктическим условиям, схожим со шведскими. Франзен заявил, что смешанный парк из F-35 и Gripen мог бы дать ВВС Канады дополнительные преимущества.

Фото:www.flightglobal.com

Saab уже приступила к значительным инвестициям в расширение производственных мощностей. Компания подчеркивает, что наращивание выпуска не зависит от решения Канады и является ответом на растущий глобальный спрос. И бразильская, и потенциальная канадская линии будут ориентированы не только на внутренние заказы, но и на экспорт.

Как видно, Saab старается показать уверенность в своем продукте, делая ставку на географическую диверсификацию производства, гибкую бизнес-модель с передачей технологий и нишевые преимущества Gripen в условиях, где скрытность F-35 не является абсолютным приоритетом.