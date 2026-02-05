На Северном острове Новой Зеландии (Аотеароа) обнаружена карстовая пещера, содержащая уникальные ископаемые остатки возрастом более миллиона лет. Находка включает окаменелости 12 видов птиц и 4 видов лягушек, часть которых науке ранее не была известна. Исследование опубликовано в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

Останки были извлечены из слоёв между двумя пластами вулканического пепла, что позволило датировать их периодом от 1,55 до 1 миллиона лет назад. Эта фауна представляет собой ранее не изученный этап в развитии местной экосистемы, предшествующий появлению человека на островах примерно 750 лет назад.

Изображение: www.popularmechanics.com

Ключевым выводом работы является доказательство масштабного естественного вымирания, произошедшего до антропогенного воздействия. Согласно оценкам учёных, от 33% до 50% видов, населявших Северный остров, исчезли в течение указанного промежутка времени. Основными причинами называют резкие климатические колебания и катастрофические извержения супервулканов. Таким образом, современный облик новозеландских лесов сформировался не только под влиянием человека, но и в результате более древних природных катаклизмов.

Среди наиболее значимых находок числится новый вид попугая Strigops insulaborealis, являющийся древним родственником современного нелетающего какапо. Анализ костей указывает на то, что этот предок, вероятно, сохранял способность к полёту и имел менее развитые конечности для лазания. Также обнаружены останки предка бескрылой султанки (такахе) и вымершего вида голубя, родственного австралийским бронзовокрылым голубям.

Данное открытие заполняет существенный палеонтологический пробел периодом свыше миллиона лет. Оно демонстрирует, как изменения среды обитания повлияли на эволюцию.