Этот шаг в рамках стратегии «гражданско-военной интеграции» позволит, по мнению Пекина, усилить мониторинг и давление на остров, не прибегая к прямой эскалации. Развертывание дронов происходит на фоне растущей напряжённости из-за военной поддержки Тайваня со стороны США.

Береговая охрана Китая приступила к патрульным полетам ударных беспилотников Wing Loong II в акватории вокруг Тайваня. Данные аппараты большой дальности и продолжительности полёта, способны находиться в воздухе до 30 часов. Они оснащены современным разведывательным оборудованием, предназначены для ведения длительной разведки и мониторинга.

Полеты были представлены как часть рутинных морских операций и осуществляются в рамках концепции «гражданско-военной интеграции». Данная стратегия направлена на передачу передовых военных технологий силовым структурам, не входящим в состав армии.

Изображение: militarywatchmagazine.com

Использование БПЛА силами Береговой охраны рассматривается Пекином как менее провокационный метод демонстрации присутствия и усиления контроля по сравнению с прямым задействованием кораблей ВМС или самолётов ВВС НОАК. Wing Loong II способны не только собирать разведданные, но и нести вооружение, что превращает их в инструмент как наблюдения, так и потенциального силового воздействия. Это позволяет гибко управлять уровнем эскалации, отвечая на действия противника.

Развёртывание современных БПЛА происходит на фоне серьёзного обострения ситуации в Тайваньском проливе. Китай рассматривает как прямую угрозу своему суверенитету создание на Тайване совместного с США центра координации огня, размещение там американского персонала и масштабные поставки баллистических ракет ATACMS. В ответ Пекин наращивает комплексное давление, используя весь спектр средств — от экономических до военных, демонстрируя готовность жёстко пресекать любые попытки отделения острова.