Армия США делает ставку на интеллектуальный дрон-камикадзе от Anduril Bolt-M

Американская корпорация Anduril поставит более 600 ударных дронов Bolt-M для морской пехоты США по контракту на $24 млн в рамках программы Organic Precision Fires-Light (OPF-L). Система предназначена для поражения целей за пределами прямой видимости на уровне пехотного отделения.

Bolt-M представляет собой многоразовый, оснащенный ИИ дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) с дальностью свыше 20 км и временем полета около 40 минут. Ключевые особенности: высокая автономность, снижающая операторскую нагрузку, сменная боевая часть и стойкость к сложным погодным условиям. Дрон управляется через фирменное ПО Lattice, которое минимизирует действия оператора до выбора цели и команды на поражение.

По словам Дэна Лейтона, руководителя направления Anduril, Bolt-M занимает нишу между дешевыми кустарными FPV-дронами и дорогими высокоточными системами. Несмотря на стоимость в «десятки тысяч долларов» за единицу, он предлагает большую надежность, помехозащищенность, мощную боевую часть и не требует от оператора значительных навыков пилотирования дронов.

Компания уже наладила серийное производство, достигнув темпов в 175 изделий в месяц с возможностью наращивания до сотен и тысяч в месяц при необходимости. В планах также постоянная программная и аппаратная адаптация дрона к меняющимся условиям радиоэлектронной борьбы на поле боя.