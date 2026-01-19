Ростех представит на UMEX 2026 в Абу-Даби линейку гражданских беспилотников Lightning 2, P и R для доставки грузов, мониторинга и охраны объектов в странах Персидского залива.

Ростех покажет полную линейку беспилотников Lightning на Международной выставке беспилотных систем UMEX and SimTEX 2026, которая пройдет с 20 по 22 января. В серию входят Lightning 2, Lightning P и Lightning R. Аппараты ориентированы на экспорт в страны Персидского залива для решения задач доставки, мониторинга, охраны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Lightning 2 рассчитан на доставку грузов массой до 6 кг на дальность 50 км. Дрон подходит для экстренной транспортировки медикаментов, оценки последствий ЧС и подготовки операторов. Компактная конструкция обеспечивает автономность до 2 часов.

Lightning P развивает скорость до 270 км/ч — это максимум в линейке. Система предназначена для оперативного обследования местности, контроля трубопроводов и линейных объектов, а также инспекции энергетической инфраструктуры.

Lightning R ведет круглосуточное наблюдение в любых климатических условиях. Видеокамера с 30-кратным гибридным зумом на гироскопическом подвесе сохраняет качество изображения при активном маневрировании. Дрон подходит для охраны границ и объектов ТЭК.

Конструкция обеспечивает низкую себестоимость, простоту производства и быструю модульную модернизацию под конкретные задачи заказчика. Ростех ориентирует Lightning на нефтегазовый сектор ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта — мониторинг скважин, защита трубопроводов, контроль техногенных аварий.

UMEX собирает глобальных лидеров автономных технологий. Ростех ожидает крупных контрактов с ближневосточными нефтяными компаниями и службами безопасности. Параллельно ОАК демонстрирует гражданские самолеты на Wings India в Хайдарабаде.