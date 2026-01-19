Сайт Конференция
This_is_the_way
ОАК представит на выставке Wings India 2026 самолеты Ил-114-300 и импортозамещенный SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация дебютирует на зарубежной выставке Wings India 2026 со своими региональными самолетами SSJ-100 и Ил-114-300.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готовится к дебюту на международной арене. Впервые за рубежом компания продемонстрирует импортозамещенные версии Superjet SJ-100 и турбовинтового Ил-114-300. Шоу Wings India 2026, крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации, развернется с 28 по 31 января в Хайдарабаде.

SJ-100 прилетит на стоянку в яркой ливрее с мотивами индийского триколора, подчеркивая потенциал для местного рынка. Самолёт полностью импортозамещённый. От систем авионики и агрегатов до новых двигателей ПД-8 производства ОДК. Гвоздем программы станет премьера серийного салона, доработанного с учётом импортозамещения. Первый экземпляр взлетел 5 сентября 2025-го и готовится к поставке заказчикам.

Ил-114-300 также добавит динамики на выставке. Самолет исполнит показательный полет в воздухе. Турбовинтовой ближнемагистральный аппарат из российских компонентов с моторами ТВ7-117СТ-01 по заявлениям разработчиков справится со сложными условиями. Он заточен под перевозки в удаленных районах с минимальной инфраструктурой (короткие полосы, арктические морозы или тропическая влажность). Подойдет для горных маршрутов, где большие лайнеры бессильны.

Индия — ключевой партнер России в авиастроении, особенно через инициативу Make in India и программу UDAN, которая стимулирует региональные рейсы и строит новые аэродромы. Ростех рассчитывает на контракты от местных перевозчиков для SJ-100 и Ил-114. Техника полного цикла производства без импортных рисков как раз вписывается в стратегию самообеспечения.

Скорее всего, на стенде ОАК развернутся бизнес-переговоры - круглые столы с индийскими авиакомпаниями и презентации для экспертов от торгового представительства РФ. По слухам, несколько перевозчиков уже присматриваются к российским бортам. Возможно, это станет стартом для крупных сделок и совместных проектов.

#ростех #оак #суперджет #ил-114
Источник: uacrussia.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter