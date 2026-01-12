Сайт Конференция
This_is_the_way
В турецком городе Миры обнаружен римский лечебно-термальный комплекс комплекс II века н.э.
В древнем ликийском городе Миры раскопан не имеющий аналогов в регионе лечебно-термальный комплекс, построенный прямо над целебными источниками.

В древнем ликийском городе Миры (современный Демре в провинции Анталья) археологи раскопали уникальный римский термальный комплекс II века н.э. Объект, построенный непосредственно над активными термальными источниками, представляет собой ранее неизвестный в регионе архитектурный тип, сочетавший функции купальни и лечебницы.

Руководитель раскопок, профессор Невзат Чевик, обнаружил структуру ещё в 2009 году, но был вынужден ждать 15 лет, пока с территории не уберут промышленные постройки. Работы начались лишь в 2025 году в рамках государственной программы «Наследие для будущего».

Комплекс ошибочно считали нимфеем (монументальным фонтаном), но полный план раскопок показал его истинное назначение. Сооружение включает систему цистерн, водоводов, арок и соединённых залов, сконцентрированных вокруг природного источника. Температура воды в нём постоянна — +16,5°C, а состав богат магнием, железом, серой и фосфором.

Раскопки осложняются постоянным подтоплением: термальная вода прибывает из-под земли, за ночь заполняя расчищенные участки. Археологам приходится ежедневно откачивать воду. Для защиты древних сырцовых стен вокруг комплекса возведена защитная дамба.

На сегодня расчищены два бассейна (большой и малый). Они облицованы полированным мрамором. Сохранились элементы сводчатых потолков, декоративных арок и инженерных водных каналов.

Источник, питавший комплекс, известен местным жителям как «Бургуч» и до сих пор популярен благодаря целебным свойствам. В будущем термы планируют сделать центральным объектом археологического парка, объединяющего древний город Миры, порт Андриаке и Музей цивилизаций Ликии. Раскопки и изучение объекта продолжатся в 2026 году.

#турция #археология #архитектура #раскопки #римская империя #анталья #источник #термальные воды #демре #лечебница
Источник: ancient-origins.net
