При раскопках кургана среднего периода цивилизации Дильмун археологи нашли редчайшую фаянсовую маску, предназначавшуюся для погребального ритуала.

На древнем некрополе Хилла в Бахрейне обнаружена редкая фаянсовая маска, возраст которой оценивается в 3300 лет. Артефакт был найден в коллективном захоронении, содержащем останки двух женщин и младенца, и относится к среднему периоду цивилизации Дильмун (около 1600–1000 гг. до н.э.).

Эта маска является лишь второй подобной находкой на территории королевства. Фаянсовые маски считаются одними из самых редких типов артефактов в бахрейнской археологии, их назначение и символика изучены крайне слабо из-за отсутствия аналогов.

Раскопки на памятнике Хилла ведутся под руководством археолога Машааль аш-Шамси. Помимо маски, в погребении обнаружены личные вещи: перстни из раковин, игла или шило, крупный керамический сосуд и аппликаторы для сурьмы (кохля). Находки указывают на сложные погребальные практики и возможные представления о загробной жизни.

Культура Дильмун, отраженная в месопотамских источниках как «остров блаженных» и стратегический хаб древней торговли, на протяжении веков держала в своих руках ключевые маршруты между Индской долиной и Аравией. Свидетельства её могущества — бесчисленные курганы вдоль ландшафта Бахрейна.

Обнаружение фаянсовой маски не только пополнило коллекцию редких артефактов. Оно впервые позволило заглянуть в сакральный мир той цивилизации через призму конкретного погребального обряда.

В лабораториях и научных центрах уже началась кропотливая работа по дешифровке тайны маски. Итоги этого расследования, которое может переписать страницы истории древней Аравии, обещают обнародовать в ближайшие месяцы.