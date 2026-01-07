Ученые выявили, что ключевые для возникновения жизни молекулы РНК могли формироваться на древних горных породах с помощью простой химии.

Новое исследование предполагает, что простые химические процессы на древних горных породах могли привести к образованию РНК — ключевой молекулы для возникновения жизни.

В ходе работы установлено, что рибонуклеиновая кислота (РНК), считающаяся вероятной основой первой жизни, могла синтезироваться благодаря простой химии на поверхности горных пород. Молекулярный биолог Стивен Беннер (Steven Benner) и его коллеги показали, что необходимые для РНК компоненты — рибоза и фосфаты — стабилизировались и соединялись в длинные цепочки на базальтовом стекле и в присутствии боратных минералов, таких как бура, миллиарды лет назад.

По мнению Беннера, синтез РНК произошел в гадейском эоне (4,5 - 4 миллиардов лет назад), когда простые молекулы соединялись на поверхности определенных горных пород. Предполагается, что ранняя Земля, как и современный Марс, была покрыта породами, которые могли обеспечить все необходимые этапы для этого синтеза.

Это открытие представляет собой значительный прорыв в понимании зарождения жизни на каменистых планетах. Хотя многие вопросы остаются без ответа, установленный механизм указывает на потенциальную возможность аналогичных процессов в прошлом Марса, где могли существовать схожие геологические условия.