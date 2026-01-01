This_is_the_way
Континенты теряют пресную воду со скоростью четырёх олимпийских бассейнов в секунду
Согласно отчёту Всемирного банка, основанному на данных спутников NASA, континенты ежегодно теряют 324 миллиарда кубометров пресной воды, что достаточно для удовлетворения годовых потребностей 280 миллионов человек, и основным виновником является нерациональная добыча подземных вод, прежде всего в сельском хозяйстве.

Согласно новому отчёту Всемирного банка, основанному на 22-летних данных спутниковой миссии NASA GRACE, континенты стремительно теряют запасы пресной воды. Ежегодный объём потерь составляет около 324 миллиардов кубометров, что эквивалентно четырём олимпийским бассейнам воды каждую секунду. Этого количества хватило бы для годового обеспечения 280 миллионов человек.

Основной причиной этого процесса, называемого континентальным высыханием, является чрезмерная добыча подземных вод, на которую приходится 98% мирового водного следа. Особенно остро проблема стоит в засушливых и полузасушливых регионах, таких как Южная Азия и страны Африки к югу от Сахары, где потери пресной воды достигают 10% от годового объёма осадков. Это напрямую угрожает продовольственной безопасности и занятости, ежегодно сокращая количество рабочих мест в сельском хозяйстве на 600–900 тысяч только в Африке.

Решение проблемы авторы отчёта видят в первую очередь в повышении эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. Если эффективность полива 35 ключевых культур, таких как пшеница и рис, повысить до среднемирового уровня, можно сэкономить воду, достаточную для 118 миллионов человек в год. Инструментами могут стать внедрение технологий точного орошения, изменение географии посевов в соответствии с водообеспеченностью регионов, а также регуляторные меры, такие как лимиты на забор подземных вод и повышение её стоимости для аграрного сектора.

Ещё одним важным механизмом является виртуальный водный обмен — международная торговля водоёмкой сельскохозяйственной продукцией. В период с 2000 по 2019 год такой обмен позволил ежегодно экономить около 475 миллиардов кубометров воды. Однако эта практика должна быть сбалансированной, чтобы не приводить к истощению ресурсов в странах-экспортёрах. Это происходит, например, при выращивании люцерны в засушливых районах США для поставок в Саудовскую Аравию.

Несмотря на масштаб проблемы, авторы отчёта сохраняют осторожный оптимизм. Опыт показывает, что страны с эффективным национальным водоуправлением истощают свои ресурсы в 2–3 раза медленнее. Решение требует времени, политической воли и технологических инноваций.

#nasa #исследование #сельское хозяйство #экономия #вода #запасы #подземные воды #распределение #источник жизни #пресная вода
Источник: livescience.com
