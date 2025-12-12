Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США прибыл на авиабазу Эдвардс для начала испытаний после установки нового радара AN/APQ-188 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Эта модернизация — ключевой этап в программе обновления самолета до версии B-52J, призванной продлить срок его службы до 2050-х годов.

Один из стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США совершил перелет на авиабазу Эдвардс для начала летных испытаний после установки новой радиолокационной станции. Это событие знаменует важный этап в масштабной программе модернизации, цель которой — продлить срок службы легендарного самолета до 2050-х годов и превратить его в вариант B-52J.

В носовой части бомбардировщика установлен новый радар AN/APQ-188 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), также известный как Bomber Modernized Radar System. Он пришел на смену устаревшей механически сканирующей станции AN/APQ-166 времен Холодной войны. Новая система основана на проверенной технологии радара AN/APG-79, используемого на палубных истребителях F/A-18 Super Hornet, с элементами от AN/APG-82 с F-15EX.

Новая РЛС обеспечивает большую дальность и разрешающую способность, повышенную устойчивость к радиоэлектронным помехам и многофункциональность. Для B-52 это означает улучшенное обнаружение и сопровождение наземных движущихся целей, возможности картографирования с синтезированной апертурой и более точное наведение высокоточного оружия на больших дистанциях. Радар также сохранит ограниченные функции воздушного наблюдения. Отсутствие механических частей повышает общую надежность системы.

Устаревший радар AN/APQ-166 и новый AN/APG-79, установленный под массивным носовым обтекателем

Программа модернизации столкнулась с техническими и финансовыми трудностями. Интеграция современного радара в конструкцию носа самолета 1950-х годов оказалась сложной задачей. Проблемы с унификацией оборудования, разработкой программного обеспечения и поставкой компонентов привели к задержкам и росту стоимости. Первоначально летные испытания планировалось начать в 2024 финансовом году, но теперь они перенесены на 2026. ВВС США подтвердили, что, несмотря на поиск альтернатив, программа будет продолжена с текущим радаром, так как смена подрядчика приведет к новым задержкам.

Модернизация радара — лишь один элемент модернизации B-52H в B-52J. Ключевым проектом является замена восьми старых двигателей TF33 на современные экономичные Rolls-Royce F130, которая начнется не ранее 2033 года. Также проводится полная замена электропроводки, установка современной авионики, цифровых дисплеев в кабине, систем связи Link 16 и новой станции радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-249(V)1. Обновленный бомбардировщик должен стать носителем широкого спектра вооружений, включая будущую гиперзвуковую крылатую ракету HACM.

После модернизации B-52J, как ожидается, поступит в войска к 2033 году. Его роль определена как платформа для нанесения ударов с большой дистанции, действующая за пределами зон плотной ПВО противника. Вместе со стелс-бомбардировщиком следующего поколения B-21 Raider он сформирует костяк будущей стратегической ударной авиации США. Успешное завершение испытаний нового радара станет критически важным шагом к реализации этих планов.