Автономный аппарат проекта «Argo» впервые провёл восемь месяцев под шельфовыми ледниками Восточной Антарктиды, собрав уникальные данные о процессах таяния

Подводный робот-поплавок проекта «Argo» впервые собрал данные из-под ледяных шельфов Восточной Антарктиды. Устройство провело восемь месяцев под шельфами Денмана и Шеклтона, что ранее было недоступной для измерений областью.

За два с половиной года дрейфа аппарат преодолел около 300 километров. Он собрал почти 200 наборов данных, фиксирующих температуру, солёность, давление, а также уровень кислорода, pH и нитратов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Они подтверждают и уточняют текущие оценки состояния ледяных щитов. Шельф Шеклтона, самый северный в регионе, пока не подвержен воздействию тёплых вод.

Путь «Арго» под шельфовыми ледниками Шеклтона и Денмана. Источник: CSIRO Wen tenHout

Шельф Денмана находится в более уязвимом положении. Его полное таяние может поднять уровень мирового океана примерно на 1,5 метра. Поплавок зафиксировал, что к основанию этого шельфа уже начинают проникать более тёплые водные массы.

Ключевые данные были получены из придонного слоя толщиной около 10 метров непосредственно под шельфом. Именно в этом слое происходят процессы, влияющие на скорость таяния льда.

Учёные считают, что подобные автономные аппараты критически важны для улучшения климатических моделей. Развёртывание дополнительных поплавков вдоль антарктического шельфа позволит точнее прогнозировать будущий подъём уровня моря.