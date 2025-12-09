Сайт Конференция
John Connor
ВМС США остановились на голландском проекте LST-100 для новых средних десантных кораблей
Программа рассчитана на 35 единиц. Корпус морской пехоты США впервые получит возможность перебрасывать подразделения между удалёнными островами без необходимости в портовой инфраструктуре.

Военно-морские силы США выбрали в качестве основы для нового класса средних десантных кораблей (LSM) голландский проект LST-100 компании Damen. Программа, рассчитанная на 35 единиц, должна впервые предоставить флоту возможность перебрасывать подразделения морской пехоты между удалёнными островами без необходимости в портовой инфраструктуре. Строительство первого корабля планируется начать в 2026 году, а приёмку — осуществить до конца десятилетия.

Решение о выборе проекта было публично объявлено в видеообращении руководства ВМС. Оно стало вторым крупным шагом после недавней отмены программы фрегатов типа «Констеллейшн» и сигнализирует о смене подхода к кораблестроению. Командование систем морских систем (NAVSEA) подтвердило намерение начать строительство первого LSM в 2026 году и получить готовый корабль в 2029 году.

Выбранный проект LST-100 представляет собой судно длиной около 100 метров и водоизмещением 4000 тонн. Оно способно высаживать технику и личный состав на необорудованное побережье через носовые аппарели и имеет вертолётную площадку. Его автономность составляет более 3400 морских миль, а экипаж ограничен 18 моряками. Флот не планирует вносить в базовый проект существенных изменений.

Рендеры проекта LST-100 с носа и кормы. Источник: Damen

Программа LSM, ранее известная как «Лёгкий десантный корабль» ранее уже сталкивалась с трудностями. В декабре 2024 года запрос предложений был отменён из-за высокой стоимости представленных концептов. В ответ ВМС переориентировались на поиск уже существующих и проверенных коммерческих проектов, что и привело к выбору LST-100, который уже находится в эксплуатации у ВМС Нигерии и был выбран Австралией.

Для снижения рисков и ускорения процесса ВМС приобрели у Damen полный пакет технической документации за 3,3 миллиона долларов. Этот шаг даёт флоту право строить корабли на нескольких американских верфях без привязки к иностранному производителю. Подход, основанный на готовом проекте, должен исключить задержки и перерасход средств, характерные для предыдущих программ.

Параллельно флот рассматривает возможность получения промежуточных десантных кораблей с верфи Bollinger Shipyards. Первому кораблю нового класса уже присвоено имя USS McClung в честь погибшей офицер-связистки. Программа LSM рассматривается как ключевой элемент для реализации новой экспедиционной концепции действий Корпуса морской пехоты в Тихоокеанском регионе.

#флот #америка #вмс сша #корпус морской пехоты #десантный корабль #голландия #lst-100 #medium landing ship #navsea #лёгкий десантный корабль
Источник: twz.com
