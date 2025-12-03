Археологи обнаружили в высокогорных лесах Перу свыше ста неизвестных сооружений и дорожную сеть цивилизации Чачапойя. Открытие сделано с помощью лидара и раскопок в труднодоступном нацпарке Рио-Абисео.

Археологи обнаружили более 100 древних сооружений в перуанском национальном парке Рио-Абисео. Исследования проводились организацией World Monuments Fund на участке Гран-Пахатен, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта территория, находящаяся на высоте свыше 3000 метров, была заселена народом чачапойя с VII по XVI века.

Цивилизация чачапойя, известная как «народ облачного леса», создавала сложные городские центры, церемониальные платформы и сельскохозяйственные террасы. Для неё характерна уникальная архитектура с круглыми сооружениями и геометрическими фризами. Новые находки значительно расширяют представления о масштабах данного общества.

Следующий этап работ, с 2022 по 2024 год, был посвящён комплексной инструментальной съёмке. Специалисты задействовали воздушное и наземное лидарное сканирование, метод фотограмметрии, а также выполнили топографическую привязку территории. Применение этих технологий дало возможность "заглянуть" под плотный полог леса, выявив скрытые объекты. Результатом стало не только обнаружение новых построек, но и фиксация целой сети древних дорог. Эта инфраструктура явно связывала Гран-Пахатен с другими поселениями региона.

Параллельно велись полевые исследования. Они позволили подтвердить активное присутствие чачапойя на данном участке не позднее XIV столетия. Данные стратиграфического анализа почвенных слоёв, в свою очередь, позволяют археологам выдвинуть гипотезу о более раннем начале освоения этой местности. Труднодоступность национального парка сыграла положительную роль в сохранности памятников. Однако их состояние нельзя назвать идеальным — активная растительность продолжает оказывать на руины разрушительное воздействие.

Помимо исследовательской деятельности, экспедиция включила в себя и практические консервационные меры. Были проведены работы по укреплению каменных лестниц и фризов, а также частичная реставрация одной из периметральных стен. В настоящее время с материалами проекта можно ознакомиться на выставке в Музее искусств Лимы. Хотя сам археологический комплекс остаётся закрытым для массового посещения, оцифрованные данные открывают возможности для его детального виртуального изучения.