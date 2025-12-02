В России стартовали продажи внедорожника Tank 400 нового модельного ряда. Главное нововведение — мультимедийная система с сервисами «Яндекс Авто» и голосовым ассистентом. Автомобиль с двигателем 245 л.с. и полным приводом в новой комплектации Premium оценили в 6 099 000 рублей.

В России стартовали продажи обновлённой модели внедорожника Tank 400. Автомобиль 2025 года выпуска в комплектации Premium предлагается по цене 6 099 000 рублей. Ключевым нововведением является обновлённая мультимедийная система.

Tank 400 представляет собой крупногабаритный внедорожник рамной конструкции, оснащенный двухлитровым двигателем с турбонаддувом мощностью 245 лошадиных сил. В автомобиле установлена девятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобиль оснащен системой полного привода с понижающей передачей, блокировкой дифференциалов и двенадцатью режимами работы. В салоне автомобиля установлена цифровая приборная панель, сенсорный экран и проекционный дисплей.

Одним из ключевых нововведений на российском рынке стало внедрение платформы «Яндекс Авто», которая предоставляет пользователям возможность доступа к навигации, музыке и аудиокнигам через единый аккаунт. Система также включает в себя виртуального голосового ассистента, способного управлять более чем 150 функциями и распознавать более 800 команд.

Панель Tank 400 с сервисами «Яндекс Авто»

Внедорожник оснащен всеми необходимыми опциями для эксплуатации в условиях российского климата. В комплектацию входит зимний пакет, включающий подогрев сидений, руля, стекол и зеркал. Доступны четыре варианта цветового оформления кузова и два варианта отделки салона. Объем багажного отделения варьируется от 566 до 1803 литров.

Ранее автомобили были представлены в двух комплектациях: Adventure и Premium 2024 года выпуска. Стоимость автомобилей варьировалась в диапазоне от 5 399 000 до 5 899 000 рублей. Владельцы данных автомобилей имеют возможность обновить программное обеспечение до версии 2025 года за 39 900 рублей. Это позволит им использовать функции и сервисы «Яндекс Авто».