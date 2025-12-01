За первые десять месяцев 2025 года на его долю пришлось 75% продаж. Официалы продали почти 2500 единиц.

В Казахстане на рынке автомобилей с новыми источниками энергии (NEV) доминирует бренд BYD. За первые десять месяцев 2025 года на его долю пришлось 75% продаж в данном сегменте. Официальные дилеры реализовали 2327 единиц техники, из которых 1190 — полностью электрические модели, а 1137 — подключаемые гибриды. Начав продажи в январе, компания демонстрирует среднемесячный рост на уровне 25%.

Быстрому завоеванию рынка способствовала активная дилерская экспансия. На текущий момент сеть представлена 18 центрами в 11 городах, включая Астану, Алматы и Шымкент. До конца года планируется открытие точек в Усть-Каменогорске и Семее. По словам директора BYD в Казахстане Антона Куща, доверие покупателей также обусловлено репутацией дистрибьютора — компании «Астана Моторс».

Ключевым аргументом в пользу выбора BYD называется безопасность силовой батареи. В автомобилях бренда используется литий-железо-фосфатный аккумулятор Blade Battery, который не содержит кобальта и отличается устойчивостью к перегреву. Гарантия производителя на данный элемент составляет 8 лет или 150 тысяч километров пробега.

В казахстанском модельном ряду представлены как электромобили, так и гибриды. Покупателям доступны полностью электрические модели BYD SONG PLUS EV, YUAN UP, HAN и SEALION 7, а также гибрид SONG PLUS DM. До конца 2025 года планируется запуск продаж среднеразмерного гибридного седана Chazor DM.

Мировые продажи BYD Group за отчетный период достигли 3,7 миллиона единиц, что на 14% превысило показатель прошлого года. Экспорт за январь-октябрь составил более 785 тысяч автомобилей. Успех на казахстанском рынке является частью глобальной стратегии бренда, представленного более чем в 100 странах.