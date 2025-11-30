Группа по культурному наследию и археологии Юйлиня в течение шести лет проводила аэрофотосъемку и полевые работы в китайской провинции Шэньси.

Археологи обнаружили 573 древних каменных крепости в горах близ города Юйлинь в Китае. Согласно сообщению издания Global Times, группа по культурному наследию и археологии Юйлиня в течение шести лет проводила аэрофотосъемку и полевые работы в провинции Шэньси. Часть укрепленных поселений относится к периоду Яншао, начиная с 2800 года до н.э., другие — к эпохам династий Шан (1600–1046 гг. до н.э.) и Чжоу (1046–221 гг. до н.э.).

Все крепости располагались вдоль рек, что позволило исследователям использовать карты водных систем для их поиска. Поселения были обнесены каменными стенами оборонительного характера. Рядом с некоторыми из них находились обычные, неукрепленные поселения. Как отметил руководитель исследований Ма Минчжи, между двумя типами поселений наблюдалась четкая связь, причем неукрепленные участки обычно были меньше по размеру.

Сложность обнаруженных объектов варьировалась. Минчжи сообщил, что все 573 объекта различались по размеру, планировке и строительным технологиям. Небольшие крепости отличались простой конструкцией, тогда как более поздние постройки имели сложную внутреннюю структуру и демонстрировали развитие строительства. На всех объектах, по словам исследователя, прослеживается явная социальная иерархия.

Строительство укрепленных поселений близ источников воды было распространенной практикой тысячи лет назад. Как полагает Минчжи, это открытие открывает возможности для изучения процессов расширения и трансформации поселений в Китае. Эти находки позволят исследователям проследить пути миграции общества, распространение культуры, а также изучить эволюцию оборонительной архитектуры и планировки поселений.