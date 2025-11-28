В исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment, засухи рассматриваются в качестве основной причины упадка Хараппской, или Индской цивилизации.

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, проливает свет на роль многолетних засух в трансформации одной из древнейших цивилизаций — Хараппской, или Индской. Ученые из Индийского технологического института и их зарубежные коллеги объединили данные палеоклиматических архивов и климатического моделирования, чтобы реконструировать гидроклиматические условия в период с 5000 до 3000 лет назад.

Исследователи выявили четыре масштабные засухи, каждая из которых длилась от 85 до 160 лет. Наиболее сильная из них, случившаяся около 3750 лет назад, продолжалась около 164 лет и затронула более 90% территории цивилизации. Эти засухи сопровождались снижением количества осадков и ростом температур, что усиливало нагрузку на водные ресурсы и сельское хозяйство.

Изображение быка из цивилизации долины Инда

С помощью гидрологической модели ученые восстановили изменения речного стока вблизи ключевых хараппских поселений. Оказалось, что во время засух реки, включая Инд, сильно мелели, что естественным образом создавало дефицит воды для орошения и питьевых нужд. В то же время некоторые регионы, такие как Саураштра, оставались более благоприятными для жизни. Это, вероятно, стимулировало миграцию населения.

Авторы работы предполагают, что климатические изменения не привели к коллапсу, но стали одним из факторов, ускоривших изменение общества. Часть населения переместилась в бассейн Ганга и на побережье. Одновременно хараппцы адаптировались к изменениям, переходя на засухоустойчивые культуры земледелия.

Исследование подчеркивает, что упадок древних цивилизаций редко объясняется одной причиной. Сочетание климатических стрессов, социальных изменений и экономических факторов привело не к исчезновению, а к перерождению Хараппской культуры.