По данным американского чиновника, речь шла о посредничестве в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной

Американский министр армии Дэн Дрисколл (Dan Driscoll) провёл переговоры с российской делегацией в Абу-Даби. По данным американского чиновника, речь шла о продолжении усилий администрации Дональда Трампа (Donald Trump) по посредничеству в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной.

Переговоры проходят на фоне попыток США и Украины сблизить позиции по плану завершения конфликта. Ранее Вашингтон согласился скорректировать свои предложения, которые в Киеве и европейских столицах восприняли как отвечающие интересам Кремля.

Политика США в отношении украинского конфликта отличается непоследовательностью. После августовского саммита Трампа с Владимиром Путиным последовало усиление американского давления на Россию, однако недавний 28-пунктный мирный план Вашингтона вновь вызвал обеспокоенность западных союзников.

Данный план предполагает территориальные уступки со стороны Киева, ограничения его вооружённых сил и отказ от вступления в НАТО. Эти условия ранее категорически отвергались Украиной как неприемлемые. Активность американской дипломатии увеличивает давление на президента Зеленского, чьи позиции ослабли на фоне коррупционного скандала и сложной обстановки в зоне конфликта.